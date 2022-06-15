Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı - Son Dakika
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Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı

15.06.2022 16:32
Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya'daki Yönetim Kurulu Toplantısı'nda birliğin dönem başkanlığını devraldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya'daki Yönetim Kurulu Toplantısı'nda birliğin dönem başkanlığını devraldı.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG'nin dönem başkanı oldu. İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı'nda dönem başkanlığını devralan Başkan Uğur İbrahim Altay, "Bugün Konya için çok önemli bir gün. 240 binden fazla üyesiyle dünyanın 7 kıtasında teşkilatlanan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın başkanlığını Sevilla'da devraldık. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"Bizim için büyük bir gurur"

Türkiye'nin diplomasi atağında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, "İnşallah burada hem Türkiye'yi hem de Konya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Bizim için büyük bir gurur. UCLG'de eşbaşkanlık görevini yürütüyorduk. Bugün, bu toplantıyla birlikte başkanlık görevini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak devralmış oluyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bundan sonra tüm çalışmalarını dünyadaki belediyelerin gelişmesi ve şehirlerin sorunlarının dünya kamuoyuna aktarılmasıyla ilgili çaba sarf ederek geçireceklerini kaydeden Uğur İbrahim Altay, "Sevilla'da ayrıca küresel göç formuyla şehirlerimizin yaşadığı göç problemiyle ilgili istişarelerde bulunduk. Bunun ulusal değil küresel bir sorun olduğunu, özellikle şehirlerimizin göçmenlerle ilgili finansman konusunda yeni açılımlara ihtiyacı olduğunu tüm dünyaya ifade etme imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

UCLG birlik merkezi İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan 240 binden fazla üyesiyle Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimleri temsil eden dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı özelliğini taşıyor. UCLG'nin temel amacı ise, dünyada yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturmak, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak demokratik yerel yönetim anlayışının dünyadaki birleşik sesi ve sözcüsü olmak. - KONYA

Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı
Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı

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Kaynak: İHA

Uğur İbrahim Altay, İspanya, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı - Son Dakika

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