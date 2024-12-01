Başkan Altay, Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Başkan Altay, Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Başkan Altay, Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı son aşamaya gelen Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunarak, çevre dostu projelerin önemine vurgu yaptı. 2029 yılına kadar Konya'da atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak.

01.12.2024 12:33  Güncelleme: 12:36
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı son aşamaya gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Altay, altyapı projelerinin ilçe bazında geliştirilmesinin belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, 2029 yılına kadar Konya'da atıksu arıtma tesisi bulunmayan ilçe kalmayacağını belirtti. Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye ve insana olan duyarlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Ilgın, 50 bin nüfusuyla aslında yıllardır bu hizmeti ilçe belediyesi imkanlarıyla yapamamış. Yeni Büyükşehir Yasası'nın ülkemize kazandırdığı en önemli farkındalıklardan biri de budur. Ilgın Atıksu Arıtma Tesisimiz inşallah atık suların ileri biyolojik arıtmayla arıtılarak doğaya zarar vermeden, doğaya deşarjını sağlayacak çevre dostu önemli bir tesis oldu. Belki bu yaptığımız işler insanların direkt hayatına dokunmuyor ama burada milyonlarca lirayı çevreye saygımızdan, insana saygımızdan, doğaya saygımızdan dolayı harcıyoruz. İnşallah yılsonu itibariyle tamamlanıp hizmete sunulmuş olacak. Böylece verdiğimiz sözlerden birini yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

Yaklaşık yüzde 50'si Avrupa Birliği tarafından finanse edilen tesisin diğer yarısının da belediyenin öz kaynaklarıyla karşılandığını belirten Başkan Altay, KOSKİ'nin hem şehir merkezinde hem de ilçelerde önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdiğini belirterek, atıksu arıtma tesisinin hayırlı olmasını diledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Altay, Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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