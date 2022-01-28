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Başkan Altay: "Millet Kıraathanelerinde her yaştan hemşehrimizi ağırlıyoruz" - Son Dakika

Başkan Altay: "Millet Kıraathanelerinde her yaştan hemşehrimizi ağırlıyoruz"

28.01.2022 14:50
Başkan Altay: "Millet Kıraathanelerinde her yaştan hemşehrimizi ağırlıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi ile Ereğli ve Karapınar Millet Kıraathaneleri her yaştan on binlerce Konyalıya ev sahipliği yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi ile Ereğli ve Karapınar Millet Kıraathaneleri her yaştan on binlerce Konyalıya ev sahipliği yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan millet kıraathaneleri, her yaştan on binlerce Konyalıyı ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlere bir armağanı olan Millet Kıraathanelerinin Türkiye'nin 2023 vizyonunun önemli parçalarından birini teşkil ettiğini söyledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Kültürpark'ta bulunan Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi ile Ereğli ve Karapınar Millet Kıraathanelerinin Konyalıların uğrak noktalarından birisini olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Her yaştan on binlerce insanımız bu güzel mekanlardan faydalanıyor. Millet Kıraathanelerimiz gençlerimiz için ders çalışma ve kitap okuma alanları olurken emeklilerimiz için de bir araya gelerek sohbet etme fırsatı sunuyor. Bu özel mekanlarda her yaştan hemşehrimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Millet Kıraathaneleri pandemiye rağmen 2021 yılında yaklaşık 50 bin misafiri ağırladı. - KONYA

Başkan Altay: Millet Kıraathanelerinde her yaştan hemşehrimizi ağırlıyoruz
Başkan Altay: Millet Kıraathanelerinde her yaştan hemşehrimizi ağırlıyoruz

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Büyükşehir Belediyesi, Ereğli, Altay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Millet Kıraathanelerinde her yaştan hemşehrimizi ağırlıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Altay: "Millet Kıraathanelerinde her yaştan hemşehrimizi ağırlıyoruz" - Son Dakika
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