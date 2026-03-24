Moritanya\'da Türkoloji okuyan Afrikalı öğrenciler UCLG Başkanı Altay\'ı coşkuyla karşıladı

24.03.2026 16:24  Güncelleme: 16:26
UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Moritanya'da Nuakşot Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Ayrıca, Nouakchott Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanarak Türkiye-Moritanya ilişkileri güçlendirildi.

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Afrika Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Moritanya'da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Moritanya'da Nuakşot Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Altay, büyük coşku ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Afrikalı öğrencilerle sohbet etti. Konya'nın köklü medeniyet geçmişi ve kültürel mirası hakkında da öğrencilere bilgiler veren Başkan Altay, Moritanya'da Türkçe'ye ve Türk kültürüne ilgi duyan öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Üniversitede gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini kaydeden Başkan Altay, "Bu kadar genci Türkiye sevgisiyle görmek, Türkçe konuşmayı öğrenmeniz, Türk dilini öğrenmeniz, bu konuda eğitim almanız bizim için çok kıymetli. Bu bölümün açılmasında büyükelçimizin çok büyük emekleri olmuş. Kendisine ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türk dili de tüm dünyada önemli bir dil. Sizin bunu öğrenmeye niyet etmeniz, bu konuda akademik çalışma yapmanız hakikaten çok kıymetli. Biz Türklerin en mutlu olduğu an herhalde Türkçe konuşan bir yabancı gördüğümüz an. 'Hazreti Mevlana aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırmış' diyor. Her ne kadar sizin dışınızdaki Moritanyalılarla aynı dili konuşmasak da birbirimize büyük bir muhabbet besledik. Hem de sizin gibi aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizle gönül bağımızın artarak devam edeceği kesin. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Moritanya Türkiye Büyükelçiliği tarafından seçilecek öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Konya'da misafir edeceklerini de sözlerine ekledi.

Moritanyalı öğrenci İstiklal Marşı okudu

Ziyaret esnasında Yuma isimli Moritanyalı öğrenci İstiklal Marşı'nı okurken, Başkan Altay, öğrenciyi tebrik etti. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün de katıldığı ziyarette, Türkoloji bölümünde okuyan Afrikalı öğrenciler, Başkan Altay'a teşekkür ederek, Türkiye'ye ve Türk kültürüne olan ilgilerini paylaştı.

Nouakchott Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalandı

Başkan Altay'ın Moritanya ziyareti kapsamında Nuakşot Belediyesi ile kardeş şehir protokolü de imzalandı. İmza töreni öncesi konuşan Başkan Altay, Moritanya'nın Türkiye için çok kıymetli bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Burası çok önemli bir İslam beldesi. Konya da önemli bir İslam şehri. Bu attığımız imza inşallah kardeşliğin gelişmesine çok önemli vesile olacak. Burada bulunmak benim için de çok büyük mutluluk" açıklamasını yaptı. UCLG Afrika Başkanı, Nouakchott Bölge Konseyi Başkanı Fatimetou Mint Abdel Malick de şehre gelen herkesin sıcak misafirperverliği gördükten sonra orada kalmak istediğini belirterek, imzalanan protokol için Başkan Altay'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ile Başkan Malick Konya'yı ve Nouakchott'u kardeş şehir yapan protokolü imzaladı. - KONYA

Kaynak: İHA

