Başkan Altay: "Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı\'nda yoğun mesai sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü 21.1 kilometrelik Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak yapımını yürüttükleri Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi arasındaki 11.1 kilometrelik birinci etapta önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Projede gelinen son duruma ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Altay, "Şehir Hastanesi yanında bulunan bölgede istasyon zemin kaplama imalatlarımız devam ediyor. İstasyon girişlerini çift taraflı planlayarak Şehir Hastanemiz ile tam entegrasyonu sağlamayı hedefliyoruz. İstasyon çıkışında bulunan çapraz makas bölgesinde ise ince ayar ve taşlama işlerimiz devam ediyor. Ereğli Yolu Kavşağı ile Hayvanat Bahçesi kavşağı arasında kalan bölgemizde de ray imalatlarının ince ayar işleri devam ediyor. İnce ayar sonrası kablo çekim ve kaplama beton imalatlarına başlayacağız. Hayvanat Bahçesi kavşağında geçtiğimiz hafta asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak bölgeyi trafiğe açmıştık. Parke döşeme çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Çalışmalarımız planlı bir şekilde sürüyor"

Başkan Altay, raylı sistem trafosundan hat içerisine enerji akışını sağlayan DC kablo çekim işlerine devam edildiğini belirterek, "Okyar Caddesi kesişiminde bulunan hemzemin geçitte kazı çalışmalarımız var. Kazı çalışmaları sonrası dolgu ve ray montajları işlemlerine başlayacağız. Sedirler Caddesi kesişimi kavşak bölgesinde ise asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik yoğunluğu nedeniyle kademeli çalışma programı uyguluyoruz. Bu kapsamda Aslım Caddesi geliş ve gidiş güzergahını iki şerit olarak trafiğe açtık. Kalan bölgelerde de kazı ve dolgu işlemlerine başladık. Çalışmalarımız planlı bir şekilde sürüyor" şeklinde konuştu.

"Konya'mızın ulaşım altyapısı daha da güçlenecek"

Keçeli Kanalı Köprüsü üzerinde bulunan güzergahta beton bariyer imalatlarının tamamlandığını hatırlatan Başkan Altay, "Bu bölgede beton ve ray montaj işlemlerine başlayacağız. KOSGEB ve Özlem Caddesi çıkışlarında bulunan kavşakları trafiğe kapatarak kazı ve dolgu işlemlerine başladık. Dolgu çalışmalarının ardından beton bariyer ve ray montaj işlerini gerçekleştireceğiz. Ravza Camii kavşağı bölgesinde ise asfalt çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Burada da trafik yoğunluğu nedeniyle kademeli çalışma programı uyguluyoruz. Stadyum ile Şehir Hastanesi arasında hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak hattımızın tamamlanmasıyla birlikte Konya'mızın ulaşım altyapısı daha da güçlenecek. Şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ikinci etapta da çalışmaların yoğun şekilde ilerlediğini belirten Başkan Altay, "Konyamızın tüm projelerinde olduğu gibi raylı sistem yatırımlarımız konusundaki büyük desteği için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün'e şehrimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA