Başkan Aras’tan 30 Ağustos mesajı

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Aras "30 Ağustos, Türk milletinin vatanını işgalden, geleceğini esaretten kurtardığı gündür. O gün kazanılan Büyük Zafer ile milletimiz yeniden ayağa kalkmış, ardından bağımsızlığını Cumhuriyet'le taçlandırmıştır. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere ulaşmıştır. Atatürk'ün "Memleketimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehal mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır" sözleri, Büyük Zafer'i mümkün kılan sarsılmaz inancın ifadesidir" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras mesajına şöyle devam etti:

"Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası, Türk ordusunun cesareti ve Anadolu halkının bağımsızlık kararlılığı aynı iradede birleşerek esareti vatanımızın ufkundan ilelebet silmiştir. Milletimiz bu destansı kurtuluş mücadelesiyle, bağımsızlık uğruna kenetlendiğinde neler başarabileceğini dünyaya göstermiş; emperyalizmin ve onun uzantılarının boyunduruğu altında yaşayan mazlum milletlere umut olmuştur. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet'in önünü açan Büyük Zafer'in bizlere yüklediği sorumluluk, 104 yıl sonra da büyüktür. Bu sorumluluğun gereği sanayide üretmek, tarlada bereketi çoğaltmak, bilim ve teknolojide ilerlemek, gençlerimizin geleceklerini kendi ülkelerinde güvenle kurabilmelerini sağlamak ve milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımamaktır. Bizim için 30 Ağustos'un mirası yönetimde halk iradesine, hizmette adalete, kaynakların kullanımında kamu yararına ve her yurttaşın onurlu bir yaşam sürmesine dayanan güçlü bir Türkiye idealidir. Muğla'da bu mirası yaşatıyor; Cumhuriyet'in değerlerine bağlı, üreten, gelişen ve geleceğe güvenle bakan bir kent için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum"