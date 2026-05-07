Başkan Aras\'tan Fethiye ve Marmaris\'te sektör buluşmaları

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye ve Marmaris'te gerçekleştirdiği ziyaretlerde denizcilik, turizm ve ticaret sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Aras, yeni turizm sezonu öncesinde sektörlerin talep ve beklentilerini dinleyerek iş birliği mesajı verdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ziyaretler kapsamında Fethiye'de İMEAK Deniz Ticaret Odası'nı, Marmaris'te ise Marmaris Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle buluştu. Gerçekleştirilen toplantılarda denizcilik sektörünün ihtiyaçları, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, bölgedeki çalışmalar ve sektörün talepleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Fethiye'de denizcilik ve turizm değerlendirmesi

Fethiye'de İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Başkan Aras, sektör temsilcileriyle yeni turizm sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde turizmde beklentiler, bölgenin ekonomik potansiyeli ve sektörün ihtiyaçları ele alınırken, yerel yönetimlerle sürdürülebilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Marmaris'te altyapı ve denizcilik gündemdeydi

Marmaris'te düzenlenen toplantılarda ise özellikle iskele yetersizliği, kaçak iskele sorunu, deniz kirliliği, ruhsatlandırma süreçleri, atıksu altyapısı ve lisanslı vidanjör eksikliği gündeme geldi. Selimiye, Söğüt ve Hisarönü bölgelerinde yaşanan atıksu sorunlarına dikkat çeken sektör temsilcileri, Bozburun'daki yat üretim ve çekek alanlarının ruhsat süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Başkan Aras, denizcilik sektörünün sorunlarının çözümü için kararlı olduklarını belirterek, "Bozburun gibi milyon dolarlık teknelerin üretildiği bir bölgede ruhsat sorununun yaşanması kabul edilemez. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm girişimleri yapacağız" dedi.

Atık yönetimi konusunda da MUTTAŞ'a talimat verdiğini belirten Başkan Aras, lisanslı vidanjör hizmetleri ve atık alım süreçleri için gerekli girişimlerin başlatılacağını söyledi. Program kapsamında Marmaris Limanı'nda esnaf ziyareti de gerçekleştiren Başkan Ahmet Aras, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Başkan Aras: "Ortak akıl ve iş birliğiyle Muğla'mızı daha güçlü bir noktaya taşımayı sürdüreceğiz"

Turizm ve denizcilik sektörünün Muğla için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Aras, yaptığı ziyaretlerde sezon öncesi hazırlıklar, sektörlerin beklentileri ve yerel yönetimlerle geliştirilebilecek iş birliklerinin ele alındığını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kenti yeni sezona en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Aras, "Muğla'mızın ekonomisinde önemli yere sahip olan turizm, denizcilik ve ticaret sektörlerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Fethiye ve Marmaris'te gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde sezon öncesi hazırlıkları, sektörlerimizin beklentilerini ve yerel yönetimlerle yapılabilecek iş birliklerini değerlendirme fırsatı bulduk. Ortak akıl ve iş birliğiyle Muğla'mızı turizmde, ticarette ve denizcilikte daha güçlü bir noktaya taşımayı sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA