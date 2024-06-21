Başkan Arslan, "Çameli turizmden 100 milyon TL gelir elde etti"

Politika

2014 Yerel seçimlerinden itibaren 3 dönemdir belediye başkanlığına yapan Çameli Belediye Başkanı Arslan, ilçede gerçekleştirdiği ve devam eden projeleri anlattı. Başkan Arslan, "Çameli'ye yıllık 100 milyon TL turizmden gelir elde eden ilce pozisyona getirdik" dedi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 3. dönem belediye başkanlığını yapan Başkan Cengiz Arslan, kendisine güven duyarak 3. dönem yetkisini veren vatandaşlara teşekkür etti. Başkanlık süreci boyunca hem merkezi yönetimden hem de Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla birçok projeyi hizmete aldıklarını ifade eden Başkan Arslan, ilçede gerçekleştirdiği projeleri sıraladı. Çameli - Acıpayam karayolunun ilk etabının tamamlanmasıyla ilçenin çehresinin değiştiğini vurgulayan Başkan Arslan, turizm kenti Fethiye'ye ilçe üzerinden transit geçişlerin yol sayesinde arttığını ve yol boyu ticareti olumlu yönde etkilendiğini söyledi. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çalışmaların sürdüğü karayolunda Fethiye etabının tamamlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti. İlçede çalışmaların devam ettiği bir diğer karayolu projesi hakkında bilgi veren Başkan Arslan, "İnşallah Gölhisar yolu da tamamlandığı zaman Çameli İç Anadolu bölgesinden, Ege Bölgesinden, Akdeniz Bölgesine geçiş rotası olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen projelerden bahseden Başkan Arslan, "Büyükşehir Belediyemiz de burada büyük hizmetler yaptı. Başta kültür merkezimiz olmak üzere çok hizmetleri oldu. Kültür merkezini üniversiteye dahil ederek hem üniversitemize destek olmuş oldu hem bizim kültürel etkinliklerimize katkı sağladı. İnşallah yeni dönemde de kültür merkezinin genişletilmesi ile ilgili yeni projemiz var. Şehirlerarası otobüs terminalimiz bizim için çok önemliydi. Burada hareket eden araç Fethiye'ye Ortaça'ya kadar devam ediyor. Yerli yabancı turistlerimiz buraya geliyorlar. İtfaiye binamızı yaptık. Futbol sahaları yaptık. Yörenin en güzel pazar yerini Çameli Belediyesi olarak tamamladık. 4 bin metrekare kapalı alana sahip pazar yerini halkımızın hizmetine açtık. Aynı yerde 26 adet iş yerimiz var" ifadelerini kullandı.

Toplu konut aracılığıyla yapılan yapıların ilk etabının tamamlandığını kaydeden Başkan Arslan, 2.'nci ve 3.'üncü etap çalışmalarının aynı hızla devam edeceğini dile getirdi.

"Çameli'ye yıllık 100 milyon TL turizmden gelir elde eden ilce pozisyona getirdik"

Çameli'nde doğa turizmini kazandırmak için Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Arslan, "Şu anda Çameli'ye yıllık 100 milyon TL turizmden gelir elde eden ilce pozisyona getirdik. Süper loto destekli yapmış olduğumuz kütüphanemizi birkaç ay içinde hizmete açmış olacağız. Kültür merkezimizle birlikte işleteceğiz. Benim en çok önem verdiğim projelerden bir tanesi Çameli belediyesinin gelirlerinin yükseltilmesi. Şuan geldiğimiz noktada yapmış olduğumuz bütçede yüzde 50 öz gelirlerimizden yüzde 50 merkezi yönetimden katkı olacak şekilde projelerimize devam etmekteyiz. Güneş paneli projemizle Çameli belediyemiz güneşten para kazanan bir belediye haline geldi. 10 yıllık süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile birlikte uyum içerisinde çalışarak bu noktaya geldik. İnşallah yeni dönemde yeni Başkanımı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte uyumlu bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ