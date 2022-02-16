Başkan Avcu: "Atatürk benim de atam" - Son Dakika

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, beraberinde Başkan Yardımcıları Süleyman Saran ve İsmail Akgün ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimine katıldı. Toplantıda söz alarak meclis kürsüsüne çıkan Başkan Avcu, CHP'yi eleştirerek, "Atatürk'e en az siz kadar ben de sahip çıkıyorum, Atatürk benim de atam" dedi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu yaptığı konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi iddia ettikleri gibi 'Biz Cumhuriyeti kuran partiyiz' diye iddiaları var, Allah razı olsun kuranlardan. Cumhuriyeti bu millet kurdu, Türk milleti kurdu. Bir partinin tekelinde olan bir şey değildir, Demokrasiyi tartıştığımız burada demokrasi katledildi, hukuk katledildi. Siz hakkı, hukuku, demokrasiyi savunmuyorsunuz, savunamadığınız için 2022 gelene kadar hiç iktidar olamadınız. Bu millet size 56 senedir vize vermedi, bir 56 sene daha vermeyecek. Allah Atatürk'e gani gani rahmet versin, Atatürk'e en az siz kadar ben de sahip çıkıyorum, Atatürk benim de atam" dedi. - BALIKESİR