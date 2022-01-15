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Başkan Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: "Neden doğru konuşmuyorsun?" - Son Dakika

Başkan Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: "Neden doğru konuşmuyorsun?"

15.01.2022 13:21
Başkan Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: "Neden doğru konuşmuyorsun?"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bu güne kadar tütün kooperatifleri kurulmadı' şeklindeki açıklamasını kurulan kooperatiflerin listesini yayımlayarak yalanladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bu güne kadar tütün kooperatifleri kurulmadı' şeklindeki açıklamasını kurulan kooperatiflerin listesini yayımlayarak yalanladı.

CHP Grup toplantısında Adıyaman başta olmak üzere tütün üreticilerinin mağdur olduğu ve kooperatif kurulmadığı yönünde açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın sert cevap verdi.

Ahmet Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Neden doğru konuşmuyorsunuz? Size yalan yanlış bilgi veriliyor, çarpıtıyorsunuz. 18'i Adıyaman'da olmak üzere 31 adet tütün üretim ve pazarlama kooperatifi kurulmuştur. Kaldı ki kooperatiflerden 14'ü tütün ticaret belgesi almıştır.

Kurulan kooperatiflere iyi bakın öyle konuşun. Halkımız, kimin gerçekten tütün üreticimizin yanında, kimin de yalan ve iftiralarla algı peşinde olduğunu çok iyi biliyor. Bu manipülasyonların ne size ne de tütün üreticilerimize bir faydası olmaz. Yazık çok yazık" dedi.

Tütünü yasaklayanların kendi iktidarı olmadığını vurgulayan Aydın, "Üstelik sorunun gerçek müsebbibi olanlar, sorunu asla çözmezler. Tekel'in özelleştirme kapsamına alınması, tütünün tarım desteğinden çıkartılması, tütünün bulundurmaya dahi 1-3 yıl hapis getirilmesi Ecevit Başbakanlığında, Derviş Yasaları ile oldu.

Gram dahi yasak olan kıyılmış tütünü önce 50 kiloya kadar serbest, sonra da kooperatifler üzerinden yasal hale getirdik. Tütün üreticimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Aldığımız tedbirler ile Adıyaman'da sözleşmeli tütün üretiminde sürekli atış sağlanmış ve artmaya da devam etmektedir. 2011 yılında 2 bin 11 üretici 1,5 milyon kilo tütün üretirken, 2021 yılında bu sayı 8 bin üreticiye yükselmiş, üretilen tütün miktarı ise 12 milyon kiloya çıkmıştır" şeklinde açıklamada bulundu. - ADIYAMAN

Başkan Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: Neden doğru konuşmuyorsun?

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Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman, Aydın, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkan Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: "Neden doğru konuşmuyorsun?" - Son Dakika
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