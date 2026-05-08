Başkan Aydın'dan Saraybosna'da anlamlı temas - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Aydın'dan Saraybosna'da anlamlı temas

Başkan Aydın\'dan Saraybosna\'da anlamlı temas
08.05.2026 11:23  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bosna-Hersek'in tarihi ve kültürel başkenti Saraybosna'da gerçekleştirdiği temaslarda hem duygusal hem de tarihi önemi yüksek programlara katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bosna-Hersek'in tarihi ve kültürel başkenti Saraybosna'da gerçekleştirdiği temaslarda hem duygusal hem de tarihi önemi yüksek programlara katıldı.

Programın ilk durağında Başkan Aydın ve beraberindeki heyet, Bosna-Hersek'in bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin anısına düzenlenen törende yer aldı. Şehitlik anıtına çelenk sunan Aydın, aziz hatıraları saygı, rahmet ve minnetle andı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki güçlü tarihi bağlar bir kez daha vurgulandı.

Ziyaretin ikinci bölümünde ise Stari Grad Onur Günü etkinlikleri kapsamında, kentin simge yapılarından biri olan Beyaz Tabya'nın (Bijela Tabija) açılışı gerçekleştirildi. Yüzyıllara uzanan tarihiyle Saraybosna'nın güçlü simgelerinden biri olan Beyaz Tabya, kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden şehre kazandırıldı.

Ziyarette kardeşlik mesajları

Açılış töreninde konuşan Başkan Erkan Aydın, tarihi mirasların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve kültürel yaşama kazandırılmasının örnek bir yaklaşım olduğunu söyledi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Stari Grad Belediye Başkanı Irfan engi ve Meclis Başkanı Seid kalji'e teşekkür eden Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu projede emeği geçen herkesi, yaklaşık 16. yüzyıldan kalma 500 yıllık beyaz tabyayı restore ederek yeniden halkın kullanımına açtıkları; festivaller, sergiler, kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşatılabilir bir mekana dönüştürdükleri için içtenlikle tebrik ediyor, bu değerli çalışma için teşekkür ediyorum. Yüzyıllar boyunca savaşlarda korunma amacıyla inşa edilmiş ve bu güzel şehrin savunmasında önemli bir yere sahip olan üç tabyadan biri olan Beyaz Tabya'nın, bundan sonra Saraybosna'nın kültür, sanat, müzik, festival ve çeşitli etkinliklerine ev sahipliği yapacağını duymak bizleri de son derece mutlu etti. Tarihi mirasın korunarak yaşayan bir kültür alanına dönüştürülmesi gerçekten çok kıymetli bir adımdır. Herkes adına hayırlı olsun."

Saraybosna'da gerçekleşen program kültürel bir yeniden doğuşa sahne olurken, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki gönül bağının ne kadar güçlü ve kalıcı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - BURSA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aydın'dan Saraybosna'da anlamlı temas - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:39:02. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Aydın'dan Saraybosna'da anlamlı temas - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.