Başkan Aydın Ramazan İftarında Ayaz Ailesiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Başkan Aydın Ramazan İftarında Ayaz Ailesiyle Bir Araya Geldi

Başkan Aydın Ramazan İftarında Ayaz Ailesiyle Bir Araya Geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayında Fatih Mahallesi'nde Ayaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Aydın, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptıktan sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

15.03.2025 14:26  Güncelleme: 14:29
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Ayaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Çaldığı her kapıda güler yüzle karşılanan Başkan Aydın, aile üyeleri ile birlikte orucunu açtı.

Ramazan ayının birlik ve bereketini, vatandaşlarla bir arada olarak yaşayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte iftarda Ayaz ailesinin misafiri oldu. Ev sahibi Mehmet Ayaz, eşi Ayşe Ayaz, çocukları ve yakınlarının bulunduğu iftar sofrasında orucunu açan Başkan Aydın, Ramazan ayında paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ayaz ailesine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Aydın, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı Ramazan ayında kalabalık sofralarda iftar yapıyor olmaktan dolayı, mutluluk duyduğunu söyledi. "Birlikte aynı sofrayı paylaşmak, Ramazan'ın bereketini ve dayanışmasını hep birlikte hissetmek bizler için çok kıymetli" diyen Başkan Aydın, Ramazan ayında Osmangazili yurttaşlar ile aynı sofrada buluşmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Aydın'dan iftar sonra Fatih Mahallesi'ne ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ayaz ailesi ile birlikte yaptığı iftarın ardından Fatih Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Aydın, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. Çay eşliğinde gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Başkan Aydın, onların görüş ve taleplerini dinleyerek ilçeye yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri paylaştı. Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aydın, Osmangazi'ye ve Osmangazililerin yaşamına değer katacak hizmetleri gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Aydın Ramazan İftarında Ayaz Ailesiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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