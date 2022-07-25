Başkan Aydın: "Sadece seçimlerde değil sürekli sahadayız" - Son Dakika
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Başkan Aydın: "Sadece seçimlerde değil sürekli sahadayız"

25.07.2022 12:54
Başkan Aydın: "Sadece seçimlerde değil sürekli sahadayız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'a, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti teşkilat yöneticileri eşlik etti.

İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı çalışmalar ve Adıyaman gündemiyle ilgili İHA Muhabiri Ahmet Ahmet Arslantaş ile sohbet eden Ahmet Aydın, Adıyaman'a yapılan yatırımlar ve projeleri anlattı.

AK Parti iktidarında, muhalefetin aklına hayaline gelmeyen yatırım ve hizmetlerin geldiğini vurgulayan Aydın, "Biz siyaseti halkımıza hizmet için yapıyoruz. İktidarımız döneminde yapılan hizmetleri saymakla bitmez. Yeterli mi tabi ki yeterli değil. Bu halk, daha çok hizmeti hak ediyor. Bizde elimizden geldiğince, imkanlarımız ölçüsünde yatırımlardan en yüksek payı almak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

2023'de yapılacak olan seçimler ile ilgili konuşan Aydın, "Sadece seçim döneminde değil, sürekli halkın arasında, sahada, halkla iç içeyiz. Halkın, bize olan teveccühü her gecen biraz daha artıyor. Asgari ücret artışı, tahıl fiyatları, memur ve işçilerin ücretlerinde ki artış, 3600 ek gösterge gibi çalışmalar olumlu havayı daha da iyi seviyeye getirdi. Halkımız AK Parti'nin bu ülke için neler yaptığını çok iyi biliyor. Yaparsa AK Parti'nin yapacağını çok iyi biliyor. Bizde bu sorumlulukla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aydın: 'Sadece seçimlerde değil sürekli sahadayız' - Son Dakika

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