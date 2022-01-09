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Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu - Son Dakika

Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu

09.01.2022 10:02
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 14. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü öncesinde AKUT Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, son hazırlıkları tamamlayan AKUT ekibi ve STK temsilcileri ile bilgi alışverişinde bulundu. Ardından İçköy Spor Kulübü yönetimi tarafından Yediler Mahalle Konağı'nda düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katılan Başkan Bakkalcıoğlu, misafirperverliklerinden dolayı Kulüp Başkanı ve İçköy Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer ile kulüp yöneticilerine teşekkür ederek, Bilecik 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden İçköy Spor Futbol Takımı'na başarılar diledi.

Son olarak Karadenizliler Derneği'ni ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu'nu Dernek Başkanı Kısmet Turan karşıladı. Ziyaretin ardından misafirperverlikleri nedeniyle Karadenizliler Derneği Başkanı Turan, dernek yönetimi ve üyelere teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, "Bu akşam bizleri ağırlayan, sıcak ve samimi sohbetleri ile içimizi ısıtan Karadenizli hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu

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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları, Karadenizliler Derneği, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile buluştu - Son Dakika


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