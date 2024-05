Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban: Etkinlikler Kaldığı Yerden Devam Edecek

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, geçmiş dönemde başlatılan etkinlik ve kursların kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, "Kur'an kursları, hattatlık kursları devam edecek. Biz onların yenisini açacağız. Bale kursu da açacağız. Bale de bizim dünya görüşümüzü yansıtan bir sanat. Biz her türlü dünya görüşüne saygılıyız. Ama bale de bizim sanatımız olacak" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Balaban, halk buluşmalarını haftada tek güne indireceklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Bir karar vereceğiz. 8 Mayıs 2024 Çarşamba gününden itibaren halkımızla buluşmayı tek güne indiriyoruz. Her çarşamba saat dokuzla 09.00-12.00 - 14.00 - 18.00 arası halkımızla makamımızda onların da makamı olan bu makamda bir araya geleceğiz. Onların her türlü sorununu tek tek dinleyeceğiz. Çözüm üretmeye devam edeceğiz. Onun dışında diğer günler gerek belediye içinde gerek belediye dışında sahada olacağım ve sabahtan akşama kadar tüm ekibimizle birlikte mesai ve zaman mefhumu bilmeden çalışmalarımız devam edecek. Yunusemre Belediyesi olarak her cumartesi gönüllülerimizle, belediye işçilerimizle, park bahçe işçilerimizle, o güzel insanlarla temizlik kampanyası başlatıyoruz. Bu temizlik kampanyasında gönüllülerimizle olacak. Belediye Başkanı Semih Balaban da özel kalem müdürü de olacak ve bir dakikalık resim vermek için değil, orada en az bir buçuk iki saat o güzel insanlarla bu şehrin temizliği kampanyasına belediye başkanı ve ekibi de katılacak. Öncelikle temizlikten başlayacağız. Bu şehri hep birlikte pırıl pırıl yapacağız" dedi.

"Liyakat sahibi arkadaşlara sahip çıkmayacaksam belediye başkanlığını da yapmamın anlamı yok"

Sosyal medya üzerinden 7 kişilik MAYEB yönetiminin 15'e, 7 kişilik YUNTAŞ yönetimini de 17'ye çıkarılması yönündeki eleştirilere açıklık getiren Başkan Balaban, "Bizler tasarruf tedbirlerini hayatın her alanında uyguluyoruz. Evet biz gerçekten personel alırken de işçi arkadaşlarımızı alırken de bu tedbirlere riayet ediyoruz. Bir eleştiri var sosyal medyada. İşte yönetim kurulu üyeliğini yediden 7'den 15'e çıkardı diye. Evet, ne yaptıysak savunduk, ne savunduysak yaptık. Yönetim kurulu üyeliğini MAYEB'te 7'den 15'e, YUNTAŞ'ta da 7'den 17'ye çıkarttık. Ben belediye başkanı olarak ekibim olmadan kadrom olmadan hiçbir şeyi başaramam. ve bugüne kadar Yunusemre Belediyesi'nde rekor çalışan var. Bin 397 kişi. Tam 324 tane memur. Bu Türkiye rekorudur yani. Bir üstadımız var. Sayıştay baş denetçisi. Çok iyi dostumuz. Onunla her konuda danışma olarak hizmet alıyoruz. Bize fahri danışmanlık yapıyor. Dedi ki 'başkanım sana bir yol göstereyim, personel alımında da yarı yarıya tasarruf yap. Yönetim kurulu yetkin var. 51 kişi de, 71 kişi de 31 kişi de 15 kişi de yapabilirsin. Alacağın, çalıştıracağın arkadaşları, yönetim kuruluna, onlara ödeyeceğiz tek şey huzur hakkı olur' Huzur hakkının yönetim kurulu üyesi olarak 27 bin TL brüttür. Neti 21 bin TL yapmaktadır. ve o arkadaşlarımız şimdi tek tek değerlendireceğim. Hepsi de çalışıyor. Örnek veriyorum Adnan Bozkurt. Özel harekatta görev yapmış, bu vatan için bedeller ödemiş. Şimdi bizim yanımızda güvenlik görevlisi olarak 7/24 çalışıyor. Ben onu isteseydim müdür vekili yapardım 657'li. 45 bin TL maaş alırdı. 21 bin TL de onun sigorta maliyeti olurdu. 65 bin TL belediyeye mal olurdu. Bize maliyeti sadece 21 TL. Ben burada kendi kadromu kurmayacaksam ben burada 30 yıldır benimle yol yürüyen arkadaşlara liyakat sahibi arkadaşlara sahip çıkmayacaksam bu belediye başkanlığını da yapmamın hiçbir anlamı yok. Ben başarıyı Semih Balaban olarak yakalamayacağım. Kadroyla yakalayacağım. Ekiple yakalayacağım. Sizlerle yakalayacağım. Veremeyeceğimiz bir hesap yok. İşte son tablo da bin 400 kişilik bir belediye. Buradan gerekli olmayan arkadaşlarla da yine korkmadan söylüyorum, şeffaf bir şekilde söylüyorum. Tabii ki yollarımızı ayıracağız ve tabii ki biz yüzde 10 kadromuzu kuracağız. Yüzde 10 bu kadroyu kurmadığımız zaman biz bu belediyeyi istediğimiz şekilde yönetemeyiz" ifadelerini kullandı.

2 kişilik görevlerde 6 kişilik kadrolar tespit ettiklerini ve bunlarla ilgili çalışma başlattıklarını belirten Başkan Balaban, "Bir kadınlar lokalinde tek tek tespit ettik. 5 kişi çalışıyor, 6 kişi çalışıyor. Şimdi orada ondan sonra hiçbir şekilde iş yapmadan veya 2 saat birim zaman ayırarak çalışan arkadaşlarımız var. Bakacağız. Onlarla da yollarımızı ayırabiliriz. Çünkü bu da çalışmamaktır yani. 2 kişinin yapacağı işe 6 tane insan koyarsanız bu da çalışmamaktadır. Bunu da her zaman söyledim. ve bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. İnce eleyip sık dokuyoruz. İşte bizim çalışan bir kardeşimiz, özel kalemde çalışıyor. Türbanlı AK Parti üyesinin ondan sonra başkan yardımcısının kızı hiç dokunulmadı. Bizim öyle bir ön yargımız yok. İşini gayet iyi yapıyor ve saygıda kusur etmiyoruz yani. ve bizle birlikte çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

"Etkinlikler kaldığı yerden devam edecek"

Yunusmere Belediyesi olarak geçmiş dönemlerde başlatılan etkinliklere yenilerinin de eklenerek kaldığı yerden devam edileceğine değinen Başkan Balaban, "Diğer etkinliklere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama güreş içinde sponsor arıyoruz. Sanırım güreşi de sponsorla halledeceğiz. Şunun da altını çizeyim. Kent orkestrası oluşturuyoruz. Kent orkestrasında yetenekli Roman kardeşlerimiz de olacak. Mustafa Kılıç gibi üstatlar da olacak. Ekin Kuyumcu gibi genç yıldızlar da olacak. Oya İzci gibi Türk Sanat Müziğinin duayeni kardeşlerimizle olacak. Belediyenin görevlisi olacaklar ve kent orkestrasıyla biz köylere açılacağız. Kurslar devam edecek. Kur'an kursları devam edecek. Diğer hattatlık kursları devam edecek. Biz onlara yenisini açacağız. Bale kursu açacağız. Bale de bizim dünya görüşümüzü yansıtan bir her türlü dünya görüşüne saygılıyız. Ama bale de bizim sanatımız olacak yani. veya resim kursu açacağız. Heykel kursu açacağız. Süreç içinde hemen yarın öbür gün değil. O nedenle biz de bunları yapacağız. Ama Kur'an kursudur, hattatlık kursudur, başka kurslardır onlara da dokunmayacağız yani" dedi. - MANİSA