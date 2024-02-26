Başkan Başdeğirmen, Isparta\'da esnafla buluştu

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Aksu Caddesinde esnafla buluştu, vatandaşlarla sohbet etti. Başdeğirmen yoğun ilgi gösteren esnafa "Birlikte olmanın gücüyle daha nice başarılara imza atacağız" dedi.

Başdeğirmen, Aksu Caddesi ve bölgesindeki esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerinde esnafa hayırlı bol kazanç dileklerinde bulunan Başdeğirmen'e, esnaf ve vatandaşların da ilgisi yoğundu. Esnaf ve vatandaşlar, "Başkanım yanınızdayız ve destekçiniziz, yaptıklarınızı görüyoruz, yapacaklarını da biliyoruz. Gönlümüzde oyumuzda sizinle. Bir 5 sene daha sizinle birlikte olmak istiyoruz. Siz ömür verdiniz, biz de size gönül verdik. Diğer adaylar oy toplamak için çalışırken, sizin hal hatır sormanız bizlere büyük bir gurur veriyor. Sizi desteklemeye devam ediyoruz. Yaptığınız hizmetlerden çok güzel şekilde faydalanıyoruz. Allah kolaylık versin" dedi.

Başkan Başdeğirmen de esnafa bereketli bol kazanç dileklerini iletirken, "Bu yolda yürürken birlikte olmanın gücüyle daha nice başarılara imza atacağız" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA