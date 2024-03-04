Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere\'de vatandaşlarla buluştu

Ispartma Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte hafta sonunda Kirazlıdere'de vatandaşlarla bir araya gelerek, çocuklara ve vatandaşlara pamuk şeker dağıttı.
Başdeğirmen, hafta sonunda şehrin cazibe merkezi Kirazlıdere'de vatandaşlarla buluştu. Başkan Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Kirazlıdere'de çocukları sevindirerek, pamuk şekeri dağıttı. Başdeğirmen çifti, çocuklar ve vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.
31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacağını belirten gençler, oylarını Başkan Başdeğirmen'e vereceklerini belirtirken Boztepe'den geldiğini söyleyen bir vatandaş "2 gündür Isparta'dayım öve öve bitiremiyorum. Cam terasa çıktım, çok beğendim. Başkanımı özellikle tebrik edeceğim demiştim, karşılaştık. Kirazlıdere muazzam ötesi bir yer olmuş" dedi.
Çocukları sevindiren Başdeğirmen çiftine teşekkür eden vatandaşlar, "Başkanım çok mutlu olduk, çocukları sevindiriyorsunuz. Allah işinizi rast getirsin. Gönlümüz ve desteğimiz sizinle. Hakkınızı ödeyemeyiz. Burasının eski halini biliyorduk, şimdi ki hali çok güzel oldu. Isparta sizinle gönüllerin ve geleceğin şehri" şeklinde konuştular.
Vatandaşlara iyi dilekleri için teşekkür eden Başdeğirmen, "Isparta sizlerle güzel. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel hizmetleri yapacağız inşallah" dedi. - ISPARTA
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