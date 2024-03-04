Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere'de vatandaşlarla buluştu

Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere\'de vatandaşlarla buluştu

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Kirazlıdere'de vatandaşlarla bir araya gelerek, çocuklara ve vatandaşlara pamuk şeker dağıttı.

04.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ispartma Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte hafta sonunda Kirazlıdere'de vatandaşlarla bir araya gelerek, çocuklara ve vatandaşlara pamuk şeker dağıttı.

Başdeğirmen, hafta sonunda şehrin cazibe merkezi Kirazlıdere'de vatandaşlarla buluştu. Başkan Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Kirazlıdere'de çocukları sevindirerek, pamuk şekeri dağıttı. Başdeğirmen çifti, çocuklar ve vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.

31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacağını belirten gençler, oylarını Başkan Başdeğirmen'e vereceklerini belirtirken Boztepe'den geldiğini söyleyen bir vatandaş "2 gündür Isparta'dayım öve öve bitiremiyorum. Cam terasa çıktım, çok beğendim. Başkanımı özellikle tebrik edeceğim demiştim, karşılaştık. Kirazlıdere muazzam ötesi bir yer olmuş" dedi.

Çocukları sevindiren Başdeğirmen çiftine teşekkür eden vatandaşlar, "Başkanım çok mutlu olduk, çocukları sevindiriyorsunuz. Allah işinizi rast getirsin. Gönlümüz ve desteğimiz sizinle. Hakkınızı ödeyemeyiz. Burasının eski halini biliyorduk, şimdi ki hali çok güzel oldu. Isparta sizinle gönüllerin ve geleceğin şehri" şeklinde konuştular.

Vatandaşlara iyi dilekleri için teşekkür eden Başdeğirmen, "Isparta sizlerle güzel. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel hizmetleri yapacağız inşallah" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Şükrü Başdeğirmen, AK Parti, Isparta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak Erdoğan'ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak
15:19 Meteoroloji’den art arda uyarılar Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
15:58 Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere’nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
14:27 İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti Annenin feryatları yürek yaktı İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürek yaktı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
14:00 Enişte cinayeti kamerada Kurşunlayıp araçla üzerinden geçti Enişte cinayeti kamerada! Kurşunlayıp araçla üzerinden geçti
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:24 Kaliforniya’da açık hava partisine kanlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı Kaliforniya'da açık hava partisine kanlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 16:56:26. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Başdeğirmen, Kirazlıdere'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement