Başkan Böcek, 4. Etap Raylı Sistem Projesi İçin Cumhurbaşkanı Onayını Bekliyor - Son Dakika
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Politika

Başkan Böcek, 4. Etap Raylı Sistem Projesi İçin Cumhurbaşkanı Onayını Bekliyor

Başkan Böcek, 4. Etap Raylı Sistem Projesi İçin Cumhurbaşkanı Onayını Bekliyor
16.06.2025 17:29  Güncelleme: 17:34
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin ihalesinin 2025 yılında yapıldığını belirtti ve projenin yatırım programına eklenmesini umduğunu belirtti. Ayrıca, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mecliste anma düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4. Etap Raylı Sistem Projesinin 2025 yılında ihalesini yaptıklarını ancak yatırım programında göremediklerini belirterek, "2025 yılı yatırım programına ek olarak 4. Etap Raylı Sistem Projesi alınırsa seviniriz. Cumhurbaşkanı onayı verdi deriz" dedi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Seni Unutmayacağız" yazılı poster asılırken, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Ferdi Zeyrek için Fatiha okundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek, başkanlığında gerçekleşen toplantıda 153 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Ferdi Zeyrek'in fotoğrafını yakalarına takarak toplantıya katılan meclis üyeleri, Ferdi Zeyrek için mecliste Fatiha okudu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na da Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu "Seni Unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Ferdi Zeyrek unutulmadı

Ferdi Zeyrek'in anısına gösterdikleri saygı için Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, "Çok kıymetli kardeşimizi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Tüm Türkiye hep birlikte üzüldük. Dualarınız, destekleriniz için teşekkür ediyorum. 4 Haziran'da Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile Manisa Büyükşehir Belediyemiz su yönetimi ile ASAT ALDAŞ teknoloji su yönetimi ile ilgili protokol yapmıştık. Çok güzel projelerimizi paylaşacaktık ama elim bir kaza sonucu kardeşimizi kaybettik. Yardımsever kardeşim Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Çevre projeleri ödül getirdi

Başkan Muhittin Böcek meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Göreve geldiği günden bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ile ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "24. çevre ödülümüzü aldık. Bunlar yine bu meclisin çok kıymetli çalışma arkadaşlarımın ve çevre dostlarının sayesindedir. 8 gemi atık alım istasyonu kurduk, yetmedi 23 termal kamera ile bütün gemileri takip ediyoruz. Denizlerimizi kirletenlere 120 milyonun üzerinde ceza yazdık. Çevre ile ilgili yaptığımız çalışmalar ve mavi bayrak kriterleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde Antalya'mızda mavi bayraklar verildi" diye konuştu.

Raylı sistem projeleri ile ilgili açıklama

Raylı sistem projeleri ile ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Böcek, "4. Etap Raylı Sistem Projemizin 2025 yılında ihalesini yaptık ancak yatırım programında göremedik. Döşemealtı etabıyla ilgili proje aşamasına geldik. 5'inci etabın da proje uygulamasıyla ilgili ihaleye çıkıyoruz. 2025 yılı yatırım programına ek olarak 4. Etap Raylı Sistem Projesi alınırsa seviniriz. Cumhurbaşkanı onayı verdi deriz, teşekkür etmekten de çekinmeyiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Ferdi Zeyrek, Antalya, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Böcek, 4. Etap Raylı Sistem Projesi İçin Cumhurbaşkanı Onayını Bekliyor - Son Dakika

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