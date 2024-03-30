Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftarda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftarda buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Böcek, 5 yıllık süreçte Antalya'nın 913 mahallesinde önemli hizmetler yapıldığını belirterek, yeni dönemde daha güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi. İftar öncesinde ilahi dinletisi ve sema gösterisi gerçekleştirildi.

30.03.2024 11:12  Güncelleme: 11:23
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftarda buluştu. Başkan Muhittin Böcek, 5 yıllık süreçte Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın 913 mahallesinde çok önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, "Gece gündüz demeden alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni dönemde hep birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftar sofrasında bir araya geldi. Antalya Kültür Merkezi Cam Piramit Kral Yolu'nda düzenlenen iftara personel ve ailelerin yanı sıra, şehit ve gazi aileleri, meclis üyeleri, muhtarlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve danışmanlar katıldı. İftar öncesinde ilahi dinletisinin gerçekleştiği iftarda, ezanın okunmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi personeli oruçlarını açtı.

En fazla maaşı ödemenin gururunu yaşıyorum

İftarda mesai arkadaşlarına seslenen Başkan Muhittin Böcek, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın 913 mahallesinde gece gündüz demeden alın teri döken çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nde düzgün bir bütçe yönetimi hazırladıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Durağan bütçemiz pozitife geçti. Dünya genelinde kredileri de açıldı. 14 bin 970 çalışma arkadaşıma 30 Büyükşehir Belediye Başkanı içerisinde arasında en yüksek maaşı da ödememin mutluluğunu yaşıyorum. Sizlere anamızın ak sütü gibi helal olsun" dedi.

"Sizler hep oralardaydınız"

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 5 yıllık süreçte gece gündüz demeden büyük fedakarlıklar yaparak çalıştıklarını dile getiren Muhittin Böcek, "Pandemide, büyük Manavgat yangınında, Kumluca- Finike'deki sel bölgesinde hep oradaydınız. 50 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem bölgesinde ailelerinizden uzakta kalarak depremzede vatandaşlarımızın yanında yer aldınız. Sizlerle bir kez daha gurur duyuyorum. Antalya'nın öncelikli hedeflerini belirleyerek, çok önemli projeler kazandırdık. Yeni dönemde sizlerde birlikte Antalya'mıza yine çok güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek'in konuşmasından sonra tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi gerçekleştirildi. Başkan Böcek, iftar sonrasında personel ile bol bol fotoğraf çektirerek, sohbet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi personeliyle iftarda buluştu - Son Dakika

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