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Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika

Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü

10.02.2022 17:26
Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, EMITT Fuarı için gittiği İstanbul'da bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, Başkan Böcek'i, şehre kazandırdığı (İPA) İstanbul Planlama Ajansı'nda ağırladı. Başkan Muhittin Böcek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşine, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hibesiyle Döşemealtılı kadınlar tarafından yetiştirilen nergis çiçeklerinden hediye etti.

"İPA'yı gezdi"

Başkan Böcek'e İPA'yı gezdiren İBB Başkanı İmamoğlu, ajans çalışmaları hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, eskiden belediye başkanlarının konut olarak kullandığı alanı adil, yeşil ve mutlu' bir İstanbul'un bilimsel koordinasyonla planlanması amacıyla İstanbul Planlama Ajansı'na çevirdiklerini anlattı. İki başkan belediye hizmetleri ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"TV programına konuk oldu"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuk olduğu televizyon programında proje ve hizmetlerini anlatarak, kent gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Muhittin Böcek, geçtiğimiz ay annesini ve dünürünü kaybeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e de taziye ziyareti gerçekleştirdi.

"EMİTT'te stantlara ziyaret"

Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de 12 ilçeyle birlikte kentin tanıtımını yaptığı dünyanın en büyük turizm fuarlarından 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki (EMITT) stantları ziyaret etti. Başkan Böcek, katılımcılarla sohbet ederek, turizm değerlendirmesi yaptı. - ANTALYA

Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü
Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü

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istanbul büyükşehir belediyesi, Muhittin Böcek, İstanbul, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika


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