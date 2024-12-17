Başkan Böcek: Kızılarık Mahallesi'nin Barınma Hakkı İçin Destek Veriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Böcek: Kızılarık Mahallesi'nin Barınma Hakkı İçin Destek Veriyoruz

Başkan Böcek: Kızılarık Mahallesi\'nin Barınma Hakkı İçin Destek Veriyoruz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kızılarık Mahallesi'ndeki vatandaşların barınma hakkı için verdikleri hukuk mücadelesini desteklediğini belirtti. Başkan, özel mülkiyet durumlarıyla ilgili yapılması gereken çözümler ve 4706 sayılı yasanın uygulanmasının önemine değindi.

17.12.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılarık Barınma Platformu üyeleriyle bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kızılarık Mahallesi'ndeki vatandaşların barınma hakkı ile ilgili verdikleri hukuk mücadelesini desteklediklerini ve olumlu sonuçlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Yaşadıkları alandan tahliyeleri istenen Kızılarık Barınma Platformu üyeleri, avukat Engin Akbaba ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Böcek, Kızılarık Mahallesi sakinlerinin yürüttüğü hukuk mücadelesini yakından takip ettiğini belirterek, "Kızılarık Mahallesi Antalya'mız için çok önemli bir mahallemiz. Antalya Valimiz Hulusi Şahin ile görüşmemizde konuyu ilettim ve kendisi de konuyla yakından ilgileniyor. 4706 sayılı yasada uygulanan hazine arazileri ve vakıflar arasındaki trampa, Kızılarık Mahallemiz için de uygulanabilir, vatandaşlara 5 yıl süreyle taksitle yerleri verilebilir. Orayı tamamen bir kazanç yeri gibi görerek, yüksek ecrimisil çıkarmayı doğru bir düşünce olarak görmüyorum. Bu konuda yapılması gereken ne varsa sizlerin yanınızdayız. Konunun takipçisi olacağım" dedi.

"4706 sayılı kanunun uygulanmasını istiyoruz"

Kızılarık Barınma Platformu adına açıklama yapan avukat Engin Akbaba ise Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, "Kızılarık Mahallemiz 150 yıldır var olan bir yer. 1932'den beri gelen davalar sonucunda 2009 yılında 160 dönümlük bir alan Vakıflar adına tescil edildi. Kızılarık'da hak sahipleri olarak bizlerde 4706 sayılı kanunun uygulanmasını istiyoruz. Kepez'de 801 parsel için aynı uygulama yapılarak bu sorun çözüldü. Geçtiğimiz yıl çok yüksek ecrimisiller çıkartıldı. İki yıl önce 39 bin TL olan ecrimisil bedeli 2 milyon 400 bin TL'ye çıktı. 90 metrekare bir yere bin 800 TL çıkan ecrimisil, 313 bin TL'ye yükseldi. Buradaki insanların bu rakamları ödeme şansı yok" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Politika, antalya, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Böcek: Kızılarık Mahallesi'nin Barınma Hakkı İçin Destek Veriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Böcek: Kızılarık Mahallesi'nin Barınma Hakkı İçin Destek Veriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.