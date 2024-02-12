Başkan Böcek, Manavgat\'ta CHP Delegeleriyle Buluştu

Manavgat'ta partisi CHP'nin delegeleriyle buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Manavgat'a 5 yılda 2 milyar 424 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Konyaaltı'nda da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Böcek, "Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya 5 yıl daha herkesin belediye başkanı olacağıma söz veriyorum" dedi.
Böcek, Manavgat'ta CHP delegeleriyle birlik ve dayanışma yemeğinde bir araya geldi. CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara'nın da katıldığı yemekte, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Manavgat'ta 15 yıl boyunca hizmet eden Şükrü Sözen'le birlikte çok güzel işler başardıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Yeni dönemde Niyazi Nefi Kara ile yeni projeleri de birlikte hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Manavgat, Niyazi Nefi Kara ile yoluna devam edecek" dedi.
"İçme suyuna önemli yatırımlar"
Başkan Muhittin Böcek, yeni dönemde de Antalya için Manavgat için yapılması gereken ne proje varsa hayata geçireceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 19 ilçeye ayrım yapmadan hizmet verdiğini aktaran Başkan Muhittin Böcek, "Manavgat'a toplam 2 milyar 424 milyon yatırım yaptık. Özellikle Manavgat'a içme suyu anlamında önemli yatırımlar kazandırdık. 113 milyon TL'lik yatırım ile 154 km içme suyu yatırımı gerçekleştirdik. Belenobası'na 158 milyon TL'lik içme suyu yatırımı yaptık. Yeşilbağ Mahallemizin yolu olmayan yerlerine katırlarla malzeme taşıyarak içme suyu getirdik. Bugüne kadar yapılmayanları yaptık" diye konuştu.
"İnanıyoruz, başaracağız"
Böcek, ardından CHP Konyaaltı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki merkezin açılışına CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Miting havasında gerçekleşen açılışta konuşan Böcek, "Gençliği, dinamizmi ve enerjisiyle Konyaaltı'nda Cem Kotan'ı belediye başkanı yaparak yeni hizmetlerde, projelerde birlikte yol alacağız. İnanıyoruz, başaracağız. Herkesin Başkanı olmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e de hizmetleri için teşekkür etti.
Gazipaşa'dan Kaş'a kadar, 19 ilçede 913 mahallede doğru projelerle ve liyakatli kadrolarla Antalya'yı yönetmeye devam edeceklerini vurgulayan Böcek, "Herkesin belediye başkanı olarak, herkese hizmet edeceğiz. Hiçbir adayla tartışmamız olmayacak. En büyük rakibimiz kendimiz. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, 5 yıl daha herkesin belediye başkanı olacağıma söz veriyorum" dedi. - ANTALYA
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