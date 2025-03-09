Başkan Böcek'ten İmamoğlu'na Destek: 23 Mart'a Dikkat! - Son Dakika
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Politika

Başkan Böcek'ten İmamoğlu'na Destek: 23 Mart'a Dikkat!

Başkan Böcek\'ten İmamoğlu\'na Destek: 23 Mart\'a Dikkat!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Mart'ın Türkiye'ye baharı müjdeleyecek önemli bir ön seçim olacağını belirtti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na her zaman destek vereceklerini ifade etti.

09.03.2025 23:56  Güncelleme: 23:59
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Mart'ın Türkiye'ye baharı müjdeleyecek bir ön seçim olacağını belirterek, "İmamoğlu'nun her zaman yanındayız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim çerçevesinde partinin Antalya buluşması gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Cam Piramit'teki buluşmada konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Mart'ın Türkiye'ye baharı müjdeleyecek bir ön seçim olacağını belirtti. "Antalya'mızda mart ayı bir başkadır" diyen Başkan Böcek, "Martın güzelliği, 6–11 Mart'ta Ata'mızın Antalya'yı ziyaret ettiği o tarihi günlerle başlar. Güzel şehrimizin güzel insanları Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sevgilerini, bağlılıklarını haykırırlar. Ardından 8 Mart'ta değişimin her daim öncüleri olan Akdeniz'in çağdaş ve emektar kadınlarının özgürce sesi yankılanır. Tüm Antalya, kadınların haklı sesine güç verir. 12 Mart'ta kabul edilen, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylenir. 18 Mart'ta 'Çanakkale geçilmez' diyerek destan yazan ebedi başkomutanımız ve silah arkadaşlarıyla yeniden gurur duyarız" diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin siyaset arenasında yerini aldığını söyleyen Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesini ilk defa iki kez üst üste kazanarak hep birlikte bir tarih yazdık. Şimdi mart ayı için unutulmayacak tarihi bir gün daha olacak. 23 Mart ön seçimlerinde Karadeniz'in yiğit evladı Ekrem İmamoğlu Başkanımızı, Toroslar'ın evlatları olarak bağrımıza basacağız. İktidarımızın ayak sesleri Toroslar'dan Akdeniz'e, oradan da tüm Anadolu'ya yayılacaktır" dedi.

"İmamoğlu'nun her zaman yanındayız"

23 Mart'ın Türkiye'ye baharı müjdeleyecek bir ön seçim olacağını söyleyen Başkan Böcek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sana söz Ata'm; iki büyük eserim var dediğin; Cumhuriyetimize ve Cumhuriyet Halk Partimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Partimizin Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da her daim yanında olacağız." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Böcek'ten İmamoğlu'na Destek: 23 Mart'a Dikkat! - Son Dakika

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