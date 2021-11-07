Başkan Bozdoğan: "Hem borç ödedik hem de güzel işler yaptık" - Son Dakika

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kendinden önceki dönemde kentsel dönüşüm ve asfalt için 38 milyon lira kredi çekildiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm yapılmadı mı? Yapılmadı. Asfalt ve parke için harcanan para ise toplamda 2 milyon lira. Peki geri kalan 36 milyon nerede?" diye sordu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan, katıldığı bir televizyon programında son zamanlarda mecliste yaşanan gerginliğe, önceki dönemden kalan 28 dosyanın açıklamasının engellenmesine ve hizmetlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Önceki dönemden kalan sadece banka kredi borçlarının 60 milyon lirasını ödediklerini ifade eden Bozdoğan, "2018 Aralık ayı ile 2019 Ocak ayında yüksek faiz oranlarıyla 38 milyon TL kredi çekiliyor. Bu kredi kentsel dönüşüm, asfalt ve parke taşı için çekilmiş. Kentsel dönüşüm yapılmadı mı? Yapılmadı. Asfalt ve parke için harcanan para ise toplamda 2 milyon TL. Peki geri kalan 36 milyon nerede? Meclis üyelerine 'gelin birlikte araştıralım' dedim. Maalesef bu yapılmıyor. Bu halkın parası. Tüm bunlara rağmen bu kadar borç ödedik. Borç öderken çok güzel işler de yaptık. Şuan parası ve gücü olan bir Tarsus Belediyesi var. Çünkü kimse çalmadı, çaldırtmadı" dedi.

"Halkın doğruları bilmesini engellediler"

Meclis kürsüsünde açıklamasını yaptığı 28 dosyaya da değinen Bozdoğan, şöyle devam etti; "Bazı evraklar açıklanırken, o evrakların açıklanmasına engel olunursa bu bir saygısızlık olur. Halkın doğruları bilmesi engelleniyor. Ben de meclis kürsüsünden halkın avukatı olduğumu belirttim. Halkıma doğruları, dosyaları açıklayacağım. Rahmetli Ecevit'in sözüne vurgu yaparak, hak ve halk yolundan ayrılmayacağımı bildirdim. Burada halktan bir şeyleri sakladığınız zaman, o zaman halk sandıkta cevabını verecektir."

"Kimseyle kavga etme niyetinde değilim"

Bazı meclis üyelerinin yapılan hizmetleri takip etmediğini söyleyen Bozdoğan, "Sağlımızı kaybediyoruz, vücudumuzu da kaybediyoruz. Yarın öbür gün öleceğiz, koltuklar da kaybedilir. Bir insan üç şeyi kaybetmemeli. İtibar, onur ve erdemini. İyilik bilgelikte yatar, kötülük cehalette yatar. Belli bir eğitim almış insanlar gerçekleri, doğruları görmüyorsa, meclisteki konuşmalar çok farklı yerlere geliyor. Ben kimseyle kavga niyetinde değilim, kavga etmekte istemiyorum. Ama şunu da bilmelerini isterim. Bazı meclis üyeleri, kaç yeşil alan açtığımızı, sosyal donatı alanlarını ve yaptığımız hizmetleri bilmiyorlar, çünkü açılışlarımıza gelmiyorlar" diye konuştu.

Göreve geldiğinde sadece temel atılmış vaziyette bir toplu konut projesi olduğunu kaydeden Bozdağan, "Geçen gün bir banka ile görüştük, imza atıldı. Toplu konut sahiplerine 0.98 faiz oranı ile kredi çekmeleri için anlaşmaya vardık. Yeter ki vatandaşımız kazansın. Diğer taraftan daha önce tefe-tüfe farkı almadık, tapu harçlarını ödemelerinde yardımcı olduk, indirimler yaptık. Muhalefet olarak bazı şeyleri halka algılama yönetimi ile kandırmaya çalışırsanız, yalan yanlış bilgiler verirseniz" ifadelerini kullandı. - MERSİN