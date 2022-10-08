Başkan Çalışkan: "İlçe Emniyet binamızın yapımı için Bakan Soylu'dan destek sözünü aldık" - Son Dakika
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Başkan Çalışkan: "İlçe Emniyet binamızın yapımı için Bakan Soylu'dan destek sözünü aldık"

08.10.2022 16:20
Başkan Çalışkan: "İlçe Emniyet binamızın yapımı için Bakan Soylu'dan destek sözünü aldık"

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet binası yapımının 2023 yatırım programına alınması konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek sözünü aldıklarını ifade etti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet binası yapımının 2023 yatırım programına alınması konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek sözünü aldıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Kütahya ziyaretinde bir araya gelerek, ilçemiz ile ilgili taleplerimizi ileterek desteklerini istedik. Özellikle İlçe Emniyet binamızın 2023 yatırım programına alınması konusunda destek sözünü aldık. Bugüne kadar bizlere her daim destek olan Bakanımıza ilgi ve desteklerinden dolayı ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Fatih Çalışkan, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çalışkan: 'İlçe Emniyet binamızın yapımı için Bakan Soylu'dan destek sözünü aldık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Çalışkan: "İlçe Emniyet binamızın yapımı için Bakan Soylu'dan destek sözünü aldık" - Son Dakika
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