Başkan Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

Başkan Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Başkan Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, emeğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

30.04.2024 10:58  Güncelleme: 11:07
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Çavuşoğlu, "Barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek özlemiyle, şehrimizin daha güzel yarınlarını işçi ve emekçi kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, 1 Mayıs'ın tüm işçi ve emekçilerin sorunlarını dile getirdiği, eşitlik, özgürlük, adalet ve barış için demokratik tepkilerini meydanlarda haykırdığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Emeğe yönelik her türlü hak gaspının karşısında, her zaman işçi ve emekçilerle yan yana olduklarını vurgulayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Emek en kutsal değerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü emek ve alın teriyle kazanan, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm işçi ve emekçilerimizle birlikte kutlayacağız. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte meydanlarda dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Emeğin ve dayanışmanın sesini hep birlikte yükselteceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek özlemiyle, şehrimizin daha güzel yarınlarını işçi ve emekçi kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Dökülen her damla alın terinin kıymetini biliyor, insanca bir yaşam için emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle emek mücadelesinde yaşamını yitiren herkesi saygıyla anıyor, alın teriyle üreten, geleceğimiz ve güvencemiz olan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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