Başkan Çavuşoğlu'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Başkan Çavuşoğlu'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Başkan Çavuşoğlu\'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı. Engellilik konusunun toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini belirten Başkan, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

02.12.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Engelsiz bir Denizli için hep birlikte çalışacaklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Engellilik, yalnızca engelli bireyler ile bir ömür yanlarında olan ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren bir durumdur. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlara yönelik bilinç ve farkındalığın artırılması açısından çok özel bir gün olduğunu söyledi. Engelli vatandaşlara fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Engellilik, yalnızca engelli bireyler ile bir ömür yanlarında olan ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren bir durumdur. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti: "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmak ve onların hayatını daha da kolaylaştırmak için çalışmaya, gerek Engelliler Meclisimiz gerekse tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte proje üretmeye devam edeceğiz. Engelsiz bir Denizli için hep birlikte çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, her türlü zor şartlara rağmen onurlu duruşları ve başarılarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizin ve fedakar ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Çavuşoğlu'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

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