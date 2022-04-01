Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu

01.04.2022 14:47
Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçeye kazandırılacak yatırımlar ile ilgili başkentte bir takım ziyaretlerde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçeye kazandırılacak yatırımlar ile ilgili başkentte bir takım ziyaretlerde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Çerçi'ye AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekilleri Av. İsmail Bilen ve Tamer Akkal eşlik etti. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Yaban Hayatı Daire Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe ve Milli Parklar Daire Başkanı Ali Özel ile bir araya gelen Başkan Çerçi, kente kazandırılacak yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Ziyaretler hakkında açıklama yapan Başkan Çerçi, "İlçemize kazandıracağımız birbirinden değerli hizmetleri hayata geçirmek amacıyla tüm ekibimizle hiç durmadan çalışıyoruz. Bu doğrultuda Ankara'da bazı ziyaretlerde bulunduk. Tüm ekibimiz ile beraber ilçemize güzel hizmetler kazandıracağız. Ankara'da bizi engin gönülleriyle karşılayan, ağırlayan kıymetli bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu
Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu
Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu
Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu
Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu
Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu

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Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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