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Başkan Çerçi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika

Başkan Çerçi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

16.11.2021 18:29
Başkan Çerçi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Yunusemre Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca gerçekleştirilen Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışmasında birinciliğe layık görüldü.

Yunusemre Belediyesi, gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca gerçekleştirilen Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışmasında birinciliğe layık görüldü. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara Millet Bahçesinde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesinde gençlere yönelik düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla start aldı. Festivalin ilk gününde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışmasının ödül töreni yapıldı. Türkiye genelinde gençlere yönelik en fazla faaliyet yapan belediye olarak öne çıkan Yunusemre Belediyesi, büyükşehir ilçe belediyeleri arasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Törene katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Türkiye'nin aydınlık geleceği olan gençlere yönelik yapılan çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik çalışmalarımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmesi bizleri hem çok mutlu etti hem de yeni projeler için enerjimizi yükseltti. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu anlamlı ödülü almanın keyfini yaşatan çalışma arkadaşlarıma emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Çerçi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Yunusemre Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Çerçi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çerçi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çerçi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı - Son Dakika
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