Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki toplantıya katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Türkiye genelinde yürütülen çalışmaların ele alındığı geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerin mevcut durumu, devam eden hizmetler ve kentlerin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Aydınımız ve ülkemiz için daha fazla çalışmaya, kentimizi hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN