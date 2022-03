Başkan Çetin: "Gençlik nerede biz oradayız" - Son Dakika

Pursaklar Yaşam Merkezi'nde gençlerle buluşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, her fırsatta gençler için çabaladıklarını belirterek, "Gençlik nerede biz oradayız" dedi.

Pursaklar'da her fırsatta çeşitli programlar düzenleyerek gençlerle bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, Yaşam Merkezi'nde gençlerin heyecanına ortak oldu. Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki atölyeleri ziyareti esnasında gençlerin bilardo oynama teklifini geri çevirmeyen Çetin, çocuklarla kıyasıya geçen bir bilardo maçı oynadı. Her alanda gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çetin, "Pursaklar Yaşam Merkezi; bilim, sanat, spor, eğitim, kültür, saygı, sevgi ve huzurun adresi oldu. Yaşam Merkezi gençlerimizin ve çocuklarımızın büyük bir huzur ve güvenle vakit geçireceği bir alan oldu. Gençlik burada, biz de her zaman yanlarında. Gençlerin vakit geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri mekanların sayısını çoğaltmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pursaklar Yaşam Merkezi çatısı altında buluşan gençler ve çocuklar, Bilim Pursaklar, Dene Yap, Millet Kıraathanesi, Çocuk Kütüphanesi'nde ders çalışma imkanı bulurken, halk oyunları, sportif faaliyetler, tiyatro atölyeleri vb. zihinsel ve bedensel gelişimi destekleyen ücretsiz kurslar alıyor, boş zamanlarında ise bilardo oynayarak keyifli dakikalar geçiriyor. - ANKARA