Başkan Ceyhun: "20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik" - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya genelinde milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm kademe teşkilatlarının katılımlarıyla eş zamanlı olarak 20 bin haneye ulaşarak Cumhurbaşkanının selamlarını ilettiklerini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Sebahattin Ceyhun, "Bugün Kütahya'mızda, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve tüm kademe teşkilatlarımızın katılımlarıyla eş zamanlı olarak Kütahya Merkez, ilçelerimiz, beldelerimiz köylerimiz ve mahallerimizde gerçekleştirdiğimiz programla 20 bin hanemize ulaşarak kıymetli hemşerilerimize, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanılmadık gönül bırakmayacağız. Değerli hemşerilerimize ulaşmamız da özveri ile çalışan bine yakın dava arkadaşımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA