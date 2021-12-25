Üye Girişi
Başkan Ceyhun: "20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik" - Son Dakika

Başkan Ceyhun: "20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik"

25.12.2021 21:03
Başkan Ceyhun: "20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya genelinde milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm kademe teşkilatlarının katılımlarıyla eş zamanlı olarak 20 bin haneye ulaşarak Cumhurbaşkanının selamlarını ilettiklerini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya genelinde milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm kademe teşkilatlarının katılımlarıyla eş zamanlı olarak 20 bin haneye ulaşarak Cumhurbaşkanının selamlarını ilettiklerini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Sebahattin Ceyhun, "Bugün Kütahya'mızda, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve tüm kademe teşkilatlarımızın katılımlarıyla eş zamanlı olarak Kütahya Merkez, ilçelerimiz, beldelerimiz köylerimiz ve mahallerimizde gerçekleştirdiğimiz programla 20 bin hanemize ulaşarak kıymetli hemşerilerimize, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanılmadık gönül bırakmayacağız. Değerli hemşerilerimize ulaşmamız da özveri ile çalışan bine yakın dava arkadaşımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik
Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik
Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik
Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik
Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik
Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Merkez, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ceyhun: '20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik' - Son Dakika


Trabzon'da çıt çıkmadı! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi duyulmadı Trabzon'da çıt çıkmadı! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi duyulmadı         
20:54
Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek         
20:32
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05

Son Dakika Haberleri
20:53 Trabzon'da çıt çıkmadı! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi duyulmadı
20:35 Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler
20:34 Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi
20:31 Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek
20:28 Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar
20:27 Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı
19:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz
19:23 Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi
19:19 Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi
19:16 Ünlü manken Natasha Oakley paylaştığı fotoğrafla gündem oldu! Takipçileri uyarı mesajları attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 21:09:45. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ceyhun: "20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement