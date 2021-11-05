Üye Girişi
Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı - Son Dakika

Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı

05.11.2021 11:24
Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı

AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gençlerimizin heyecanı, vizyonu ve enerjisi millete hizmet yolunda bize büyük bir güç veriyor" diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gençlerimizin heyecanı, vizyonu ve enerjisi millete hizmet yolunda bize büyük bir güç veriyor" diye konuştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Yeşilyurt Lezzet Caddesinde hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri gezip, kültürel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt Mutfağında samimi ve güzel bir ortamda gerçekleşen istişare toplantısında konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, gençlere yönelik yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunup, " Genç ve dinamik bir Belediye Başkanına sahip Yeşilyurt Belediyemiz gençlere yönelik birbirinden kıymetli yatırımlar ve projeleri hayata geçiriyor.2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ederek gençlere yönelik çok güzel faaliyetlerin altına imza atan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a tüm gençlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyoruz. Merkezi Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimizin hizmetlerinin her geçen gün artması bizleri mutlu etmektedir. Gençlerimizin sportif, sosyal, bilimsel ve kültürel yönden gelişimlerine destek verecek tüm talepleri yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar öncülüğünde Yeşilyurt'ta oluşturulan özgüven inşası hepimizi gururlandırırken, bu yenilikçi ve modern yatırımlar hayat standartının da yükselmesine neden olmuştur" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelip istişare etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Gençlerin vizyonu, heyecanı ve enerjisinin millete hizmet yolunda kendilerine büyük bir güç kattığını vurgulayan Çınar, " AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Muhammed Sinan Özhüsrev ve Yönetim Kurulu Üyelerini Lezzet Caddemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım.19 yıldır kesintisiz işleyen bir sistem, bir dinamizm ve bir enerjiyle ülkemize çok önemli katma değerler katan AK Parti İktidarıyla ülkemiz geleceğe daha güvenle bakmaktadır. Yaklaşık 13 yıldır farklı kademelerde Malatya ve Yeşilyurt'a hizmet eden, son 2,5 yıllık süreçte te Yeşilyurt gibi çok değerli ve özel bir ilçenin Belediye Başkanlığını yapma onuruna ulaşmış birisi olarak gençlerimize çok büyük önem veriyorum. Gelecekle ilgili güzel hayalleri ve beklentileri olan, geleceğe umutla bakan gençlerimize en güzel şekilde rehberlik yapmak, doğru ve düzgün bir aile ve meslek hayatına sahip olmaları içinde çok ciddi yatırımların altına imza attık, yenilikçi ve modern temelli yeni eserlerimiz ile de yakaladığımız başarılarımızı her geçen gün daha da geliştirip ilerletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Yeşilyurt'un hızla geliştiği için yatırım alanlarını artırdıklarına dikkat çeken Çınar, "2019 yılında ki seçimlerde ilçemizin ihtiyaç duyduğu, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak 45 vaatte bulunmuştuk. 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir günümüzü bile boş geçirmeden gece gündüz demeden çalışarak bu vaatlerin büyük bir kısmını tamamlarken, bölgemize değer katacağına inandığımız 18 yeni yatırımı daha ekleyerek toplamda 74 dev yatırımla ilçemizin yaşam seviyesinin yükselmesini sağladık. İlçemiz hızla geliştiği ve değiştiği içinde sürekli çalışıyoruz, yeni projeler üretiyoruz, yeni alanlar açıyoruz, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına karşılık verecek güzel ve önemli yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Her alanda çalışan bir yerel yönetim olarak eğitimden sağlığa, kültürden tarıma, çevreden kentsel dönüşüme, spor yatırımlarından meslek edindirme kurslarına kadar vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak kaliteli hizmetler üretiyoruz. Park sayımızı 215'e çıkarttık, 8 müze ve 8 Millet Kıraathanesini ilçemize kazandırdık, Gençlik Merkezi sayımızı 14'e çıkarttık. 2019 yılında bütçemiz yaklaşık 150 milyon TL iken 2022 yılı için öngördüğümüz bütçe 346 Milyon TL.dir ama yine yetmiyor niye ilçemize hızla gelişiyor, bölgemizin talepleri hızla artıyor, bizlerde planlı çalışarak bu taleplere en güzel yatırımlarla cevap veriyoruz" diye konuştu.

Başkan Çınar konuşmasının sonunda gençlerin teknolojik ve bilimsel anlamda kendileri yetiştirmelerine katkı sunmak adına başlattıkları projelerden bahsederek, "Kiltepe'de hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde robotik kodlama atölyesi açıyoruz, bilişim sınıfı açıyoruz, e-sporla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Beylerderesi'nde rafting alanı, Yakınca mahallemizde golf sahası kurmak içinde ciddi görüşmeler yapıyoruz, projelerimizi ilgili makamlara ilettik. Bu hizmetlerimizin temel gayesi, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, özgüveni yüksek, idealist gençlerimizin sayısını artırmaktır. TEKNOFEST'e giden okullarımıza ise tüm desteğimizi veriyoruz. Spor Tesislerimiz ve Millet Kıraathanelerimizin sayısını neden artırdık, biz istiyoruz ki gençlerimiz kötü alışkanlardan uzak dursun, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere daha fazla ağırlık versin, teknolojik gelişmeleri takip etsin, bilimsel alanlarda kendini en güzel şekilde yetiştirsin. Gençlerimize ve geleceğimize yatırım yapmaya aralıksız devam edeceğiz. Çünkü biz bütün gençlerimizi seviyoruz" dedi.

İstişare toplantısında söz alan gençlerin talepleri ve önerilerini dikkatlice dinleyen Çınar, yöneltilen tüm sorulara cevap verip, gençlere yönelik yeni projeleri hakkında bilgiler aktardı. - MALATYA

Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı
Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı
Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı
Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı - Son Dakika


Son Dakika

Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı 11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 10:42 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı

Son Dakika Haberleri
11:25 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
11:24 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor         
11:26
Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:23
İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı         
11:15
MSB sosyal medyada paylaşılan MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti         
11:03
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik         
10:24
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak Miami'den sonra New York! ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak         
04:45
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:29:18. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çınar, AK Partili gençleri ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement