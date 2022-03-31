Başkan Dağtekin TÜGVA'da gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Dağtekin TÜGVA'da gençlerle buluştu

31.03.2022 12:28
Başkan Dağtekin TÜGVA'da gençlerle buluştu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, TÜGVA tarafından düzenlenen "Rol Modellerimizden Ömer Bin Abdulaziz" konulu programa konuşmacı olarak katıldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, TÜGVA tarafından düzenlenen "Rol Modellerimizden Ömer Bin Abdulaziz" konulu programa konuşmacı olarak katıldı.

Başkan Dağtekin, TÜGVA'nın İleri Düzeyde Liderlik Programının Teneffüs Modülü çerçevesinde bu haftanın konuşmacısı olarak 'Rol Modellerimizden Ömer Bin Abdulaziz' başlığında, adalet, medeniyet inşası örnekleri üzerinden gençler ile keyifli bir sohbet gerçekleştirildiğini söyledi.

Dağtekin, "Gençlik, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesidir. Sahip oldukları vizyon ve heyecan ile Türkiye'nin yarınları olan gençlerimize en güzel şekilde ağabeylik yapan TÜGVA Adıyaman Temsilci Recep Tepe ve TÜGVA Yurt Müdürü Ziya Başaran'a teşekkür ediyorum" dedi.

TÜGVA programı öncesinde Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelen Başkan Dağtekin, her gencin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Şiarımız tevazu, kendini bilmek ve hasbilik. Yapmamız gereken her şey, bu temel ilkelerden sonra gelir. İmkan buldukça, genç kardeşlerimle sık sık bir araya geliyorum. Hayalleri, fikirleri bizim için çok kıymetli AK Parti olarak buna çok değer veriyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Başkan Dağtekin TÜGVA'da gençlerle buluştu
Başkan Dağtekin TÜGVA'da gençlerle buluştu

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Ömer Bin Abdulaziz, AK Parti, Adıyaman, TÜGVA, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Dağtekin TÜGVA'da gençlerle buluştu - Son Dakika


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