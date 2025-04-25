Başkan Dal, Saimbeyli\'de Vatandaşlarla Buluştu

Adana'nın Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, vatandaşlarla bir araya gelerek "Çalışıyoruz, çalışacağız, durmak yok yola devam" dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, mahalleleri gezerek yerinde tespitler yapıp talep ve sorunları dinleyerek çözüm buluyor. Kandili Mahallesi sakinleriyle 'Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor' programıyla buluşan Başkan Dal, bu güne kadar gerçekleştirdikleri hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Daha sonra vatandaşları tek tek dinleyen Dal, mahallede yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Sürekli vatandaşla iç içe olduklarını anlatan Başkan Mahmut Dal: "Saimbeylimize ne zaman nerede ne yapılacağına yönelik projeleri belirledik. Hamd olsun şuan buradayız, çalışıyoruz, çalışacağız. Ekiplerimizle durmak yok yola devam. İlçemize kalıcı eserler bırakmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşların istek ve taleplerini not alan Başkan Dal, ekiplerle en kısa da beklentileri yerine getirmek için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. - ADANA