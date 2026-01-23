Başkan Davut Gürkan: "İyi ki AK Parti var, iyi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, saha çalışmaları kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde bir dizi programa katıldı. Programına Mustafakemalpaşa İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ile başlayan Gürkan, daha sonra muhtarlar ve esnafla bir araya geldi.

Mustafakemalpaşa İlçe Danışma Meclisine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin sadece seçim dönemlerinde sahaya çıkan bir parti olmadığını vurgulayan Gürkan, seçimlerden sonra da sahada olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmasında üye çalışmalarına değinen Gürkan, sahada özveriyle çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, belirlenen hedeflerin başarıyla yakalandığını söyledi. Yapılan çalışmaların AK Parti teşkilatlarının sahadaki gücünü ortaya koyduğunu belirtti. AK Parti'nin hizmet odaklı bir anlayışla çalıştığını dile getiren Gürkan, 24 yıllık AK Parti iktidarında yapılan hizmetlere dikkat çekti. Yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirildiğini ifade eden Gürkan, "İyi ki AK Parti var, iyi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var" dedi.

Ulaşım zammına sert eleştiri

Gürkan, ulaşım zamlarına özellikle dikkat çekerek, göreve geldikleri günden bu yana Bursa'da toplu ulaşım ücretlerinin ciddi oranda artırıldığını söyledi. Ulaşım bedelinin 12 TL'den 40 TL'ye çıkarıldığını belirten Gürkan, "Yüzde 15 gibi gösterilen zamların gerçekte yüzde 40'lara varan artışlar olduğu ortada. 8,5 TL'den 10 TL'ye, 30 TL'den 40 TL'ye çıkan rakamlar vatandaşımızın cebini yakıyor" ifadelerini kullandı.

"Mustafakemalpaşa'ya 23 yılda 12,6 milyar TL yatırım yapıldı"

AK Parti döneminde Mustafakemalpaşa'ya yapılan yatırımlara da değinen Gürkan, son 23 yılda ilçeye 12,6 milyar TL'lik yatırım kazandırıldığını belirtti. Millet Bahçesi, Gençlik ve Kültür Merkezi, TOKİ projeleri ve Devlet Su İşleri yatırımlarının bu çalışmalar arasında yer aldığını ifade etti.

"Teşkilat olarak sahada olmaya devam edeceğiz"

Konuşmasının sonunda teşkilatın sahadaki önemine vurgu yapan Gürkan, vatandaşlardan gelen her talebin kendileri için önemli olduğunu belirterek, hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut ise yaptığı konuşmada, üye çalışmaları kapsamında 1.500 yeni üyenin AK Parti ailesine katıldığını belirterek, bu tablonun teşkilatın her zaman sahada olmasının, vatandaşa dokunmasının ve davayı Mustafakemalpaşa'da doğru anlatmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Turgut, teşkilat olarak ilçede girilmedik sokak, ulaşılmadık mahalle bırakmayacaklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Mustafakemalpaşa İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda ayrıca AK Parti ailesine katılan yeni üyelere, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgeleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından takdim edildi.

İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Mustafakemalpaşa ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluşan Gürkan, burada istişarelerde bulundu. Programın devamında Ayakkabıcılar Çarşısı esnafını ve Mustafakemalpaşa Pazaryeri'ni ziyaret eden Gürkan, esnafın talep ve sorunlarını dinledi. Gürkan'ın son durağı ise önceki dönem milletvekillerinden Ali Osman Salı tarafından düzenlenen vefa buluşması oldu. Buluşmada önceki dönem AK Parti Mustafakemalpaşa ilçe başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya gelinerek istişareler gerçekleştirildi. - BURSA