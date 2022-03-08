Başkan Demir'den 8 Mart sürprizi - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, birimleri gezerek kadın personelin gününü kutladı. Kadın personeller ile sohbet ederek çiçek takdim eden Başkan Demir, daha sonra da Çözüm Merkezi'ni ziyaret ederek, gelen taleplerle ve vatandaşların memnuniyetiyle ilgili bilgi aldı.

Çağrı telefonlarından birinin başına oturan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gelen aramaları açarak vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sosyal yardım talebinde bulunan ev hanımı S.B. isimli kadın ile görüştü. Çözüm Merkezi'ni arayan kadına "Çözüm Merkezi buyurun" diyerek cevap veren Başkan Demir, ismini sorarak oturduğu adresi not aldı. "İletişim bilgileriniz var. Talebinizi hemen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza iletiyorum. Arkadaşlarımız sizinle irtibata geçecekler" bilgisini verdi.

Karşısındakinin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu bilmeyen S.B.. "Çok teşekkür ederim abiciğim" deyince Başkan Demir kimliğini açıklayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Demir ile görüştüğünü anlayarak şaşıran S.B. ise, "Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Kusura bakmayın. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sağlık sıhhat versin. 4 tane çocuğumu sizlerin sayesinde okutuyorum başkanım. Allah'ım sizleri darda koymasın" diyerek dua etti.

Çocuklarının derslerini sorarak başarılar dileyen Başkan Demir, "Çocuklarınızla birlikte sizleri belediyeye bekliyorum. Özel kalemimiz sizinle irtibata geçip belediyeye davet edecekler. Teşekkür ediyor, iyi günler diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN