Başkan Demir: "Kentin turizm hazinesini ortaya çıkaracağız" - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Kentin turizm hazinelerini tek tek ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Tüm kurumlarımız, üniversitelerimiz, teşkilatlarımızla birlikte Samsun'u geleceğe taşıyoruz" dedi.

TEKNOFEST hazırlık çalışmalarının başladığını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, festival tamamlandığında kentteki değişimleri hep birlikte göreceklerini dile getirdi. "Tüm kurumlarımız, üniversitelerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte Samsun'u geleceğe taşıyoruz" diyen Başkan Mustafa Demir, "Gülsan Sanayi Sitesi kalktığında oraya yapacağımız büyük bir külliye ve peyzaj projesinin Doğupark'ı da kapsar şekilde içine aldığımızda Samsun, harika bir yaşam alanına kavuşacak. Samsun, dünyanın en güzel şehri. Başka şehirler alınmasın. Turizmde hazinenin üzerinde oturuyoruz. Bafra Kapıkaya'da bir çalışma yapıyoruz. Akşamdan sabaha olmuyor. Önce yollarını yapacağız. Ardından yaz- kış kullanılabilecek güzel bir kafeterya yapacağız. Orayı gidip görmeniz lazım. O kanyonun bir eşi benzeri dünyada yok. Turizm hazinelerini tek tek ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ama önce insanlarımızın gezip görmesi lazım. Çamgölü, Sarıgazel ile ilgili de çalışma yapacağız" diye konuştu.

Samsun'un Türkiye'nin en önemli kent lokasyonlarından biri olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun, Karadeniz'in en güçlü ve stratejik şehri. Ekonomik ve ticari anlamda Samsun, çok önemli bir yerde konumlanıyor. Dünya piyasalarına sunabileceğimiz ürün kalitesini yakaladığımız için ihracatımız da artırıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN