Üye Girişi
Başkan Demir: "Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz" - Son Dakika

Başkan Demir: "Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz"

03.02.2022 20:23

Başkan Demir: "Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz" "106 tane halk otobüsünü devre dışı bırakarak C plakasına kaydırdık" "Şirkette bir görev değişikliği oldu, şirketin yapısında da değişiklikler olacak" "Güvenlik görevlisi sayısı 130'dan 30'a inecek" Samsun...

Başkan Demir: "Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz"

"106 tane halk otobüsünü devre dışı bırakarak C plakasına kaydırdık"

"Şirkette bir görev değişikliği oldu, şirketin yapısında da değişiklikler olacak"

"Güvenlik görevlisi sayısı 130'dan 30'a inecek"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "SAMULAŞ'ın içeriği değişti. Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz. Şirkette bir görev değişikliği oldu, şirketin yapısında da değişiklikler olacak" dedi.

Başkan Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'de gerçekleştirmeyi planlandığı yeni proje ve hedeflerini açıkladı. SAMULAŞ'ın yapısında değişiklikler olacağını belirten Başkan Mustafa Demir, "63 tane yeni otobüs aldık. Bu otobüslerimizi Ulaştırma Daire Başkanlığı'nda servise koyduk. SAMULAŞ ayrıca bizim raylı sistem ve 100 civarında otobüsümüzü işletiyordu. Dolayısıyla biz, SAMULAŞ bünyesindeki otobüsleri Ulaştırma Daire Başkanlığı'na devrettik. Mecliste kararını aldık. Ulaştırma Dairemiz toplam 163 tane otobüsün yönetimini yapıyor" diye konuştu.

"Halk otobüslerini C plakaya kaydırdık"

Halk otobüslerinin devre dışı bırakıldığını açıklayan Başkan Demir, şöyle devam etti:

"163 tane otobüsü devreye alırken, Samsun'da var olan 106 tane halk otobüsünü de onlarla konuşarak devre dışı bıraktık. Onları C plakaya kaydırdık. Dolayısıyla otobüsleri yenilemeleri gerekiyordu. Klima sıkıntıları vardı. Engelli iniş, binişlerinde eksikler vardı. Zamanlama ve hat servis saatlerinde ciddi uyumsuzluklar baş göstermeye başlamıştı. Pandemi ve süreçle alakalı tabii otobüs işletmecilerimiz ciddi bir zarara uğruyorlardı. Halkımızın ulaşımında düzensizlikler olunca problemler gelişmeye başladı. Tek kalemde Ulaştırma Daire Başkanlığımızı yetkilendirmiş olduk. Dolayısıyla SAMULAŞ'ın içeriği değişti. Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz. Şirkette bir görev değişikliği oldu, şirketin yapısında da değişiklikler olacak. SAMULAŞ'ı raylı sistemi işleten, onun bakımını yapan, sürdürebilirliğini sağlayan bir yapıya kavuşturuyoruz. Türkiye'ye örnek bir işletmeciliği sergileme hedefindeyiz."

"130 güvenlik sayısı 30'a inecek, çalışanlar mağdur edilmeyecek"

Raylı sistemin kendi giderlerini karşılayacak çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Demir, "Raylı sistem kendi giderlerini karşılayacak. SAMULAŞ'ta hem yönetim değişikliğini yaptık hem de şirket yapısını değiştiriyoruz. ASELSAN ile çalışıyoruz. Sistemde görevli 130 güvenlik görevlisi var. Bu sayı 30'a inecek. Güvenlikteki arkadaşları başka bir alana kaydıracağız. Çalışanlarımızdan hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Mesela bizim Sevgi Kafe ile Amisos'u özelleştirdik. Oradaki çalışanlarımızı başka birimlere kaydırdık" şeklinde konuştu.

Başkan Demir, Enver Sedat Tamgacı'nın istifasıyla boşalan SAMULAŞ Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Beler'in getirildiğini sözlerine ekledi.

Başkan Demir: Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz
Başkan Demir: Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz
Başkan Demir: Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik Görevlisi, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 20:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Demir: "Raylı sistemde daha verimli bir işletme modeline geçiyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement