Başkan Demirtaş: "Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz"

22.05.2022 15:21
Başkan Demirtaş: "Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz"

Makamında ağırladığı ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yeni park sözü veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Makamında ağırladığı ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yeni park sözü veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Sosyal bilgiler dersi kapsamında, 30 öğrenciden oluşan bir grupla belediye çalışmaları hakkında bilgi almak için Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın makamına gelen öğrenciler, burada başkanı soru yağmuruna tuttular. Belediye çalışmaları, önümüzdeki 2 yıl süresince hayata geçirmeyi planladığı projeler, sosyal projeler gibi konular hakkında bilgi alan öğrenciler, park ve çocuk oyun alanları için başkana teşekkür ederek, yeni parkların yapılacağı müjdesini de aldılar.

"Tüm imkanları seferber ediyoruz"

İlkadım'ın eğitim alanında gösterdiği başarılarının devamını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Demirtaş, "Öğrencilerin en güzel şartlarda eğitimlerini devam etmeleri için öncelikle ilçemizde eğitim veren okulların fiziki şartlarını daha modern hale gelmesi için çalışmalar başlattık. İlçemizde var olan eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için her türlü çabayı göstermek ve desteklerimizi sağlamak için elimizden gelenini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda eğitime yönelik okullarımızda birçok proje hayata geçirdik. Ben eğitim alanındaki başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum ve tüm öğretmen arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin başarısı için her zaman yanında olduğumu bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz
Başkan Demirtaş: Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz
Başkan Demirtaş: Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Eğitim için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz' - Son Dakika


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