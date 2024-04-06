Politika

Başkan Deniz Dalgıç, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

BURSA - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ramazan Bayramı öncesi belediye birimlerini gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaştı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde, belediye çalışanlarının bayramını kutladı. Belediye meclis üyeleriyle birlikte hizmet binalarını gezerek, çalışanlarla bayramlaşan Başkan Deniz Dalgıç, bayram süresince görev yapacak olan saha ekibine de kolaylıklar diledi. Ramazan Bayramı'nı iyi dilekler ve umutlarla karşıladıklarını kaydeden Başkan Dalgıç, "Mudanya'yı daha güzel günlere götürmek için çıktığımız bu yolda hepimizin önemli sorumlulukları var. Demokratik, çağdaş ve Cumhuriyet değerlerine bağlı hemşehrilerimizin yaşadığı Mudanyamıza sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve sizlerle birlikte, en iyi hizmeti hak eden Mudanyalı hemşehrilerimiz için çalışacağız. Sevdiklerinizle beraber, sağlıklı, mutlu, ağız tadıyla bir bayram geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Başkan Deniz Dalgıç, belediye çalışanlarıyla bayramlaşma turu sırasında, yolda karşılaştığı Mudanyalılarla da sohbet edip, bayramlarını kutladı.