Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü - Son Dakika
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Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü

25.02.2022 13:15
Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Başkan Deveci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Atakum Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili bilgi sundu. Atakum Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden itibaren karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Deveci, olanaksızlıklar ve sorunlar içerisinde Atakum halkına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Cemil Deveci'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da görüşmenin bir bölümüne dahil oldu. Başkan Deveci, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e de eşi Av. Gülay Deveci ile birlikte ziyarette bulundu. Samimi bir havada geçen buluşmada Başkan Deveci, İYİ Parti Lideri Akşener'e Millet İttifakı'nın Atakum'da gerçekleştirdiği çalışmalar ve hayata geçireceği projeler hakkında bilgi sundu.

Yüzyılın Rotası, yeniden

Deveci ziyarette, Atakum Belediyesi öncülüğünde ilk defa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirdiği tarihi yolculuğu dijital olarak yeniden canlandıran Yüzyılın Rotası projesinin bu kez dev bir organizasyonla yeniden hazırlanmasıyla ilgili liderlere bilgi verdi. Kılıçdaroğlu ile Akşener projeye tam destek verdiklerini söyleyerek Başkan Deveci'ye başarılar diledi. - SAMSUN

Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü
Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü
Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü
Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Deveci, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü - Son Dakika


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