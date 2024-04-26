Başkan Deveciler, Burhaniye'nin tüm mahallelerini ziyaret ediyor - Son Dakika
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Politika

Başkan Deveciler, Burhaniye'nin tüm mahallelerini ziyaret ediyor

Başkan Deveciler, Burhaniye\'nin tüm mahallelerini ziyaret ediyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, seçim döneminde verdiği sözü yerine getirerek, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerini ziyaret ediyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Deveciler, mahallelilerin isteklerini dinleyerek, eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

26.04.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
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Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler seçim döneminde verdiği söz üzerine; merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan, ilçenin tüm mahallelerini günlük program dahilinde ziyaret etmeye, Burhaniye'yi karış karış dolaşmaya devam ediyor.

Yunuslar, Ağacık, Şahinler ve Şarköy Kırsal Mahallelerini ziyaret eden Başkan Deveciler, hemşehrileri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Ziyaret ettiği mahallelerde; muhtarlara ve mahalle sakinlerine 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdari Seçimlerinde verdikleri destek adına sonsuz teşekkürlerini belirten Başkan Deveciler daha sonrasında ise mahallelilerin isteklerini ve taleplerini dinleyerek, Burhaniye'nin kalkınması için her mahalleye eşit hizmet götürme anlayışı ile durmadan çalıştıklarını ve program dahilinde tüm istek talep ve önerilerin en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını hemşehrilerine ve Kırsal Mahalle Muhtarlarına belirtti. Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar yapılan ziyaretler ve hoş sohbetler sonunda teşekkürlerini ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Deveciler, Burhaniye'nin tüm mahallelerini ziyaret ediyor - Son Dakika

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