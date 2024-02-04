Başkan Doğan, Atatürk\'ün Denizli\'ye gelişinin 93. yıldönümünü kutladı

Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. yıldönümü ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Doğan, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Denizli'mize gelişinin 93. yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Yaşamının büyük kısmı cephelerde geçmiş, ömrünü memleketine ve milletine adamış olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanının ardından sık sık yurt gezilerine çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük emeği olan Anadolu insanıyla kucaklaşmıştır. Atatürk, 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli ziyaretini gerçekleştirerek halk ile bir araya gelmiştir. Atalarımız, Atatürk'ü büyük bir onur, şeref ve heyecanla karşılayarak ona olan sevgililerini göstermişlerdir. Bizler de bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize gelişinin yıldönümünü ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadele'nin önderi, demokratik, laik ve çağdaş bir hukuk devletini kuran, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda emaneti olan Cumhuriyetimizi savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'ü, Denizlimize gelişinin 93. yıldönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - DENİZLİ