Başkan Doğan: "Çalışanların hak ettikleri değeri görmesi için çaba göstermeye devam ediyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm işçi ve emekçilerin gününü kutlayan Başkan Doğan, 1 Mayıs'ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda emeğin, dayanışmanın ve adalet arayışının güçlü bir ifadesi olduğuna dikkat çekti. Emekçilerin toplumun yapı taşı olduğunu belirten Doğan, "Üretimin ve kalkınmanın arkasındaki en büyük gücün alın teridir. Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman emekten yana bir anlayışla hareket ediyoruz. Çalışanların hak ettikleri değeri görmesi için çaba göstermeye devam ediyoruz. Bir kentin gerçek gücü; sabahın erken saatlerinden itibaren özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan, yaşamını emeğiyle kazanan insanların varlığıyla ölçülür. Merkezefendi'mize değer katan, ilçemizi güzelleştiren her bir çalışma arkadaşım başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında alın teri döken tüm emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ