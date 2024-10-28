Başkan Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Politika

Başkan Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Doğan\'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyetin önemine vurgu yaparak, gençlerin enerjisi ve kadınların cesaretiyle ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

28.10.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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DENİZLİ (İHA) – Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında; "Cumhuriyetimizi, gençlerimizin enerjisinde, kadınlarımızın cesaretinde ve milletimizin ruhunda yaşatacak, ülkemizi daha çağdaş, demokratik ve güçlü bir seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetin ışığında ülkemizi daha aydınlık ve çağdaş yerlere gelmesi için çalışacaklarını belirten Başkan Doğan, "Bugün, aydınlık, özgür ve çağdaş bir geleceğin en büyük teminatı olan Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bir asır önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının mücadelesiyle yakılan bağımsızlık ateşi, asırlar boyu yanmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Bizlere miras bırakılan Cumhuriyetimizi, gençlerimizin enerjisinde, kadınlarımızın cesaretinde ve milletimizin ruhunda yaşatacak, ülkemizi daha çağdaş, demokratik ve güçlü bir seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalışacağız. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet'e emek veren tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Doğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika

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