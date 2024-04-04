Mazbatasını alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun, büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il oldu" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 31 Mart yerel seçimlerini 330 bin 636 oyla (yüzde 42,17) kazandı. Bugün AK Parti ve MHP yöneticileri ve yeni meclis üyeleriyle Samsun Adliyesi'ne mazbatasını alamaya gelen Başkan Halit Doğan, törenin ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, seçimlerde oyu en az düşen Büyükşehir Belediyesi olduklarının altını çizdi.
"Samsun, büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il oldu"
5 yıl boyunca Samsun'a hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade eden Başkan Halit Doğan, "Bugün itibarıyla mazbatamızı aldık. Hemen hizmete başlayacağız. Bugün Samsunspor'umuzun da maçı var. Onlara da başarılar diliyorum. İnşallah 2024-2029 döneminde milletimizin hayır duasını alacak işleri yapmayı Rabb'im bize nasip eder. Tüm Samsunlulara teşekkür ediyorum. İnşallah bu 5 yıllık süreçte Samsun'a göz dolduran hizmetler yapmak nasip olur. Samsun, büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il oldu. Diğer illere bakarak eksi 5 puan ile gerçekten burada büyük bir başarı oluştu. Cumhurbaşkanımız da İstanbul'dan Ankara'ya gittiği 31 Mart gecesinde 'Samsun yüzümüzü ağarttı' ifadesini uçakta kullanmıştı. Dün de tevafuk, il yönetimimizle toplantıdayken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri arayarak teşekkürlerini iletti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Onların varlığı ve destekleriyle biz de Samsun'da böyle bir başarıya imza attık. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın telefonda söylediği gibi hizmet etmek, insanların gönlünü dokunmak, gönlünü alarak iş yapmak. İnşallah bunu yapmayı da Rabb'im bize nasip eder" dedi. - SAMSUN
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