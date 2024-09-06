Samsun\'da Bakan Kacır ile İstihdam Vurgusu

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bir dizi program için Samsun'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı. Başkan Doğan, " Türkiye Yüzyılı'nda 'daha ileri Samsun' hedefine hep birlikte yürüyoruz" dedi.

Samsun'daki programları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Mehmet Fatih Kacır'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan makamında ağırladı. Başkan Doğan, "Üretim, istihdam ve kalkınma hedefleriyle; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Milli Teknoloji hedefleri ilkesiyle, Bakanlığımız önderliğinde şehrimize hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Halit Doğan, "Sayın Bakanımız, bir dizi program için iki gündür Samsun'umuzdalar. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerimiz, sanayicilerimizle bir araya geliyoruz. Samsun'umuzun sanayi, üretim ve istihdam alanlarını hep birlikte ziyaret ederek şehrimizin potansiyelini nasıl daha ileri taşıyabilirizi konuşuyoruz. Samsun'umuz; sanayisi, iş gücü, altyapı olanakları, verimli toprakları, turistik değerleri, tarihi ve kültürel alanları, doğal güzellikleri ve 2 üniversitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin incisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da değişiyle bölgemizin medarıiftiharı bir şehir. Ulaşım imkanları gelişmiş; hava, kara ve deniz ulaşımı olan potansiyeli yüksek, genç ve dinamik bir şehirde yaşıyoruz. Tüm bu özellikleri ile büyük bir marka değer olan Samsun'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapmak gibi bir gayemiz var" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan'ın gündemi istihdam

Önceliklerinin iş ve AŞ olduğunun altını çizen Doğan, "Samsun'umuz genç nüfusu yüksek, ticaret hacmi geniş, lojistik anlamda güçlü bir şehir. Şuanda Samsun'umuzda 10 tane Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Biri, Tarım Bakanlığımıza 9'u Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı. Bu OSB'lerimizde toplamda 15 binden fazla hemşehrimiz istihdam ediliyor. İnşallah fabrikalarımızın sayısı, üretim kapasiteleri arttıkça bu sayıyı daha da artırmış olacağız. Biz istiyoruz ki Samsun'un evladı çalışmak için başka şehre gitmek zorunda kalmasın. Doğduğu, büyüdüğü şehirde ekmeğini kazansın; Samsun'umuzun kalkınmasında, büyümesinde yer alsın. Bugün de Sayın Bakanımızın teşrifleriyle Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Samsun Model Fabrika'nın açılışını gerçekleştirdik. Samsun'umuza, sanayicilerimize rehber olacağını düşünüyorum. Samsun'umuza yakışır, şehrimizi daha ileri taşıyacak bu tesisimizin hayata geçmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN