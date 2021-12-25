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Başkan Dündar Ak Partili kadınlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Dündar Ak Partili kadınlarla buluştu

25.12.2021 15:11
Başkan Dündar Ak Partili kadınlarla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Mahalle Yönetimleri ile kahvaltıda buluştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Mahalle Yönetimleri ile kahvaltıda buluştu.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilşad Kafadar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya ile kadın kollarında görev alan mahalle yönetimleri katıldı.

"Türkiye Alın Teriyle Tarihinde Görmediği Hizmetleri Gördü"

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana hayal edilemeyecek işleri hayata geçirdiğini belirterek, bu güzel işlerin arkasında kadınların çok büyük katkısı olduğunu vurguladı. Başkan Dündar, "Hizmet ürettikçe hep daha fazlası istendi. Bunun sonucu olarak Türkiye, alın teriyle 20 yılda tarihinde görmediği hizmetleri gördü. Hep birlikte koordineli bir şekilde yolumuzda yürüdük. Tüm kadınlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti'nin bugüne kadar elde ettiği zaferlerin arkasında siz kadınlarımızın çok büyük katkısı var. Osmangazi Belediyesi olarak, ilçemizde yaptığımız hizmetlerimizde sizlerin çalışmaları bize ışık tutuyor. Mahallelerimizdeki ihtiyaçların belirlenip, sorunların giderilmesi noktasında bundan sonra da hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Osmangazi'de hizmet üretmek onurdur" dedi.

"Kadınlarımız Hayatın Her Alanında"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, "Mahalle başkanları, bizim teşkilatımızın en önemli oluşumlarıdır. Kadınlarımızın yapmış olduğu görevler, ciddi anlamda bizler için çok değerli. Çünkü sevgisi ve emekleriyle değer katan, yaşatan, geliştiren kadınlarımız artık hayatın her alanında. Partimizin tarih yazmasında her birimizin ayrı ayrı emeği var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kadınlarımıza çok güveniyor. İnşallah, birlikte üretip, birlikte çalışacağız. Böylece daha güçlü Türkiye'yi kadınlarla inşa edeceğiz" diye konuştu.

"AK Parti'de Kadınlar Siyasetin Öznesidir"

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ise, "AK Parti'de kadınlar, siyasetin öznesi ve ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'de kadınların süreçlere bu kadar yakın olduğu başka bir dönem olmamıştır. Çünkü AK Parti; kadınlar için siyaset değil, kadınlarla siyaset dedi. Sizler, kar kış demeden mahalleleri kapı kapı dolaştınız. Ülkemizin elde etmiş olduğu kazanımlarda büyük emeğiniz var. Şahsım ve İlçe Başkanlığı adına hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah, hep birlikte uzun yollar yürüyeceğiz" dedi.

"Girilmedik Ev, Çalınmadık Kapı Bırakmayacağız"

AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilşad Kafadar ise göreve geldikleri ilk günden itibaren saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Kafadar, "Burada bulunan herkesin AK Parti'nin bugününde emeği var. Bizler, aldığımız bayrağı layıkıyla taşımak için elimizden geleni yapıyor, saha çalışmalarına oldukça özen gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde mahallerimizde girilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Kadınlarımıza çok iş düşüyor. Osmangazi İlçe Kadın Kolları olarak bunun altından el birliğiyle kalkacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diyerek sözlerini tamamlandı.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilşad Kafadar, en çok üye yapan mahalle başkanlarına hediye takdim etti. - BURSA

Başkan Dündar Ak Partili kadınlarla buluştu
Başkan Dündar Ak Partili kadınlarla buluştu

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Mustafa Dündar, Osmangazi, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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