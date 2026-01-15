Açılışlar CHP'li ve AK Parti'li başkanlardan - Son Dakika
Açılışlar CHP'li ve AK Parti'li başkanlardan

Açılışlar CHP\'li ve AK Parti\'li başkanlardan
15.01.2026 19:09  Güncelleme: 19:18
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesinde çeşitli programlara katılarak yeni tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Programda 256 üreticiye hibeli sıvı gübre ve aminoasit dağıtıldı. Ayrıca, iki belediye arasında iş birliği yapılarak yeni projeler görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesini ziyaret ederek bir dizi programa katıldı. CHP'li Başkan Dutlulu ve AK Parti'li Başkan Kara, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tesislerin kurdelesini birlikte kesti.

Ziyaret kapsamında Dutlulu, Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde düzenlenen programda 256 üreticiye yüzde 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit dağıtımını gerçekleştirdi. Programda, üreticilere verilen destekle tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Başkan Dutlulu daha sonra Çereşe Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra'nın açılışına katıldı. Tesislerin açılış kurdelesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından kesildi.

İlçe ziyareti kapsamında Demirci Belediyesine de giden Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Başkanı Erkan Kara'yı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Belediyesi iş birliğinde ilçede yapılması planlanan yeni hizmetler ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ilçeyi ziyareti anısına Demirci halısı ile ilçenin yöresel ürünlerini hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Açılışlar CHP'li ve AK Parti'li başkanlardan - Son Dakika

SON DAKİKA: Açılışlar CHP'li ve AK Parti'li başkanlardan - Son Dakika
